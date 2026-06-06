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Ultimo aggiornamento: 14:23

Iran, gli Usa colpiscono stazioni radar di Teheran. La risposta: missili su Kuwait e Bahrein. Trump: “Negoziati non durino più di 60 giorni”

di Redazione Esteri
L'annuncio del Comando centrale americano su X, dove è stato confermato inoltre che sono stati abbattuti quattro droni d’attacco iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz. Il Pentagono innalza il grado di allerta per il controspionaggio da parte di Israele
Iran, gli Usa colpiscono stazioni radar di Teheran. La risposta: missili su Kuwait e Bahrein. Trump: “Negoziati non durino più di 60 giorni”
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Iran, gli Usa colpiscono stazioni radar di Teheran. La risposta: missili su Kuwait e Bahrein

Gli Usa hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Goruk e sull’isola di Qeshm, a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il Comando centrale americano su X confermando inoltre di aver abbattuto quattro droni d’attacco iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz.

Momenti chiave

  • Trump: "I negoziati non devono durare più di 60 giorni"
  • Il Papa sull'Iran: "Lì non c'è una guerra giusta"
  • Libano: "Morti e feriti in un raid di Israele nel sud del Paese"
  • "Intercettati i missili lanciati dall'Iran verso Kuwaitr e Barhein"
  • Scattate le sirene in Bahrain, 'appello alla popolazione a raggiungere posti sicuri'
  • Il Kuwait attaccato da missili e droni
  • Trump: "I leader iraniani non hanno firmato l'accordo di pace perché sono orgogliosi"
  • Iran, gli Usa colpiscono stazioni radar di Teheran. La risposta: missili su Kuwait e Bahrein
    • 14:22

      Trump: “I negoziati non devono durare più di 60 giorni”

      Il presidente americano Donald Trump ha informato i mediatori che i negoziati con l’Iran non devono durare più dei 60 giorni concordati e che Teheran deve rispondere rapidamente. Lo ha riferito l’emittente Al Arabiya citando proprie fonti ben informate, mentre la deadline dei 60 giorni sta per scadere.
      Secondo Al Arabiya, inoltre, sono stati compiuti progressi sulla questione dei beni iraniani congelati, ma restano divergenze su quanto denaro debba essere sbloccato e quando.

    • 14:21

      Il Pentagono innalza il grado di allerta per il controspionaggio da parte di Israele

      Il Pentagono è sempre più preoccupato per l’intensificarsi delle attività di spionaggio israeliane contro gli Stati Uniti, tanto da aver recentemente innalzato il grado di allerta per il controspionaggio da “principale alleato americano in Medio Oriente” al livello più alto. Lo hanno riferito alla Nbc due funzionari statunitensi e un ex funzionario statunitense. Nelle scorse settimane, spiegano alcuni funzionari, la Defense Intelligence Agency (Dia) del Pentagono ha pubblicato una nuova valutazione delle minacce di controspionaggio, in un contesto di crescenti tensioni tra Israele e Stati Uniti sulla strategia da adottare nella guerra con l’Iran. Le fonti hanno aggiunto che la Dia ha diffuso un messaggio interno che innalzava il livello di allerta per Israele a “critico”.
      La designazione deriva da preoccupazioni interne al Pentagono secondo cui Israele starebbe compiendo sforzi per sorvegliare alti funzionari statunitensi con l’obiettivo di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne e sul processo decisionale dell’amministrazione Trump in merito ai conflitti in Medio Oriente, hanno affermato i funzionari. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, la valutazione della Dia comprende un documento di sette pagine e un grafico. Il documento afferma che, secondo il funzionario, la capacità di Israele di condurre attività di spionaggio umano e di raccolta di informazioni tecniche si trova a un “livello critico”. Il documento individua inoltre una serie di episodi specifici che hanno acuito le preoccupazioni degli Stati Uniti, ha affermato il funzionario.

    • 14:20

      Il Papa sull’Iran: “Lì non c’è una guerra giusta”

      Papa Leone XIV, a bordo del volo papale diretto a Madrid, è stato interpellato dai giornalisti in merito ad alcune dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, il quale ha sostenuto che la guerra in Iran sia una guerra giusta. “Credo che sia già stato detto molto chiaramente: lì non c’è una guerra giusta. Il problema è che la teoria della guerra giusta proviene dai secoli passati; non contemplava nemmeno le armi e la capacità di distruzione di cui dispone l’essere umano al giorno d’oggi”, ha detto il Pontefice, secondo quanto riporta El Paìs. 

    • 10:50

      Riaperto lo spazio aereo in Kuwait

      Il Kuwait ha ripreso il traffico aereo dopo la sospensione dovuta all’attacco iraniano. Lo ha annunciato l’Autorità per l’aviazione civile del Kuwait spiegando che i voli nel Paese sono ripresi dopo la chiusura dello spazio aereo avvenuta durante la notte a seguito di un attacco proveniente dall’Iran. E’ stato inoltre riferito che, a causa della chiusura dello spazio aereo, 11 voli di Kuwait Airways e Jazeera Airways sono stati dirottati verso aeroporti vicini.

    • 09:57

      L’Idf ordina evacuazioni nel sud del Libano: “Non vogliamo farvi del male”

      L’esercito israeliano (Idf) ha ordinato agli abitanti di cinque località del sud del Libano (Aaramta, Machgara, Kafr Houna, Sejoud e Ansariyeh) di evacuare immediatamente a nord del fiume Litani in vista delle operazioni militari contro Hezbollah. Lo riferisce il Times of Israel. L’Idf spiega che è “costretta ad agire con forza” nella zona “alla luce della presenza” di Hezbollah, “in violazione dell’accordo di cessate il fuoco”, ha affermato il portavoce arabo dell’esercito, il colonnello Avichay Adraee: ‘L’Idf non vuole farvi del male’.

    • 09:51

      Libano: “Morti e feriti in un raid di Israele nel sud del Paese”

      Un numero ancora imprecisato di militari libanesi sono stati uccisi in un raid dell’Idf nel sud del Libano che ha colpito il mezzo sul quale si spostavano, sulla strada che collega Nabatieh a Khardali. Fra le vittime, ci sono un ufficiale dell’esercito libanese con il grado di colonnello e il suo autista, precisano fonti della sicurezza libanesi citate dai media arabi.

    • 09:50

      Consigliere di Khamenei: “Fase di stallo perché Usa bloccano beni congelati Iran”

      Un potenziale accordo di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran dipende dalla disponibilità dell’amministrazione Trump a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Lo ha dichiarato alla Cnn un alto funzionario iraniano, avvertendo che gli Stati Uniti “entrerebbero in un tunnel buiò qualora riprendessero i combattimenti. “I negoziati sono in una fase di stallo e (il presidente degli Stati Uniti Donald) Trump deve sbloccare questa situazione”, ha dichiarato Mohsen Rezaei, consigliere militare del leader supremo Mojtaba Khamenei, in un’intervista alla Cnn a Teheran. “La palla è nel campo di Trump”. Secondo quanto riferito, l’Iran avrebbe chiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi congelati non appena verrà firmato un accordo provvisorio con gli Stati Uniti, e di altri 12 miliardi in una fase successiva.

    • 09:49

      “Intercettati i missili lanciati dall’Iran verso Kuwaitr e Barhein”

      L’Iran ha lanciato sette missili balistici contro il Kuwait e il Bahrein, rende noto il CentCom in un post su X, precisando che sei di questi missili sono stati intercettati e il settimo “non ha raggiunto l’obiettivo”. “Non ci sono al momento notizie di vittime fra il personale Usa, le notizie diffuse da Teheran secondo cui è stato danneggiato il quartier generale della 5 flotta in Bahrain sono false”, si precisa. I Guardiani della rivoluzione avevano rivendicato di aver colpito “basi nemiche” nella regione in risposta ai bombardamenti americani contro siti radar in Iran, a Goruk e sull’isola di Qeshm. Fonti militari americane avevano denunciato che in precedenza, sempre nella notte, Teheran aveva lanciato quattro droni verso lo Stretto di Hormuz e che i droni erano stati abbattuti perché “ponevano una minaccia immediata al traffico marittimo nella regione”. Esplosioni sono state comunque registrate presso l’aeroporto internazionale di Kuwait City e a Manama, in Bahrain, confermano i corrispondenti dell’Afp.

    • 09:46

      Scattate le sirene in Bahrain, ‘appello alla popolazione a raggiungere posti sicuri’

      Dopo l’allarme scattato in Kuwait che sta rispondendo ad un attacco con missili e droni, il ministro dell’Interno del Bahrain, secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim, avrebbe chiesto ai residenti di recarsi nel luogo sicuro più vicino. In Bahrain si sono attivate le sirene d’allarme e i voli sono stati sospesi, così come in Kuwait.

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