Ne ha per tutti, Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, intervenuto alla Sapienza di Roma, dopo le tensioni della vigilia per i tentativi annunciati da Forza Nuova di voler bloccare la sua lezione agli studenti. Da Salvini al M5s, fino alla sinistra, Lucano ha bacchettato tutti i principali partiti e protagonisti politici italiani: “Il ministro Salvini? Chi è Dio per dire parole come ‘chiudiamo i porti’, ‘castrazione chimica’?”. E sui pentastellati: “Sono funzionali ad aver creato quello che in Italia stiamo vivendo”. Ma Lucano ne ha anche per la sinistra: “Spesso la sinistra quando diventa Governo disattende i nostri ideali”. In migliaia hanno partecipato tra studenti e docenti alla sua lezione, terminata con lo stesso Lucano che ha cantato ‘Bella ciao‘ con i ragazzi della Sapienza.