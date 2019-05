“La grande sfida è la manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. Forse è arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese“. A rivendicarlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tornato ad avvertire il governo M5s-Lega. “È evidente che nei decreti crescita ci sono cose che abbiamo condiviso. È evidente che è un piccolo passo, un cambio di guardia”, ha aggiunto, nel corso di un incontro fra Forza Italia e i rappresentanti delle associazioni di categoria, a Roma.

Ad attaccare l’esecutivo dal fronte azzurro è invece l’ex capogruppo alla Camera Renato Brunetta: “Siamo in stagnazione, se non in recessione, a settembre servono 40 miliardi, 23 per neutralizzare l’aumento dell’Iva e gli altri per fare politica economica. Ma queste risorse non ci sono. Siamo al disastro della nostra politica economica”.