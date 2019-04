La mamma di Stefano Cucchi, Rita Cucchi in collegamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 ha commentato: “Ormai non siamo più soli, abbiamo l’arma al nostro fianco. Andiamo avanti più tranquilli, dopo dieci anni in cui tutti ci hanno abbandonato, prima eravamo solo noi ad abbattere quei muri di gomma. Ora non più…”. Giovanni Cucchi ha poi concluso: “ Noi non abbiamo mai accusato le istituzioni, abbiamo sempre creduto nelle istituzioni e abbiamo avuto ragione”