La mamma di Stefano Cucchi, Rita Cucchi in collegamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 ha commentato: “Sentire anche se sapevi già quello che era successo perché il suo corpo già aveva parlato, ma rivivere, stare vicino a tuo figlio mentre lo massacrano è stato terribile. A seguire il padre Giovanni Cucchi ha continuato: “le cose da dire sono tante, innanzitutto bisogna ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, e sono tanti…, l’opinione pubblica ci ha sostenuto. Noi siamo andati avanti con l’aiuto di Ilaria e dell’avvocato Anselmo. Più di così non possiamo fare, ma soprattutto Stefano è la punta di un iceberg, ci auguriamo che questo esempio di tribunale sia valido anche per gli altri… purtroppo Stefano era uno degli ultimi che ha pagato con la vita e non doveva pagare”