“Matteo Orfini dice che non deve chiedermi scusa? Ritengo che le scuse potrebbero essere importanti per il Pd. Ma non me le aspetto perché l’atto di scusarsi è un atto di intelligenza e capacità di autocritica: sinceramente non vedo questo in persone che continuano bambinescamente a tentare di alterare la realtà”. Così l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, a Uno, nessuno, 100Milan, di Alessandro Milan su Radio 24, commenta la sentenza della Cassazione che lo ha assolto dalle accuse di peculato e falso che lo portarono alla sfiducia del suo stesso partito.

