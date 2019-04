“Ormai è tutto in mano ai cinesi, hanno già vinto”, afferma un giovane che prevede per l’Italia un futuro da colonia economica nel mercato globale. “Ma no, l’incremento degli scambi commerciali con la Cina farà il bene del paese”, gli risponde a stretto giro un signore di mezza età. I cinesi, noi e il futuro: di questo siamo andati in strada a parlare con i cittadini. “Non compro mai nei negozi cinesi, vendono prodotti di bassa qualità e non rispettano gli standard europei”, dichiarano alcuni. “Difficile evitare prodotti fatti in Cina, fin quando avranno regole diverse dalle nostre faranno concorrenza sleale alle aziende italiane”, aggiungono altri. Ma in tanti dichiarano di non avere problemi: “I cinesi vengono qui per lavorare e si integrano nella società”. “Sta a noi realizzare prodotti di qualità e venderli nel mondo come fanno loro”. “Si stanno sempre più espandendo in Italia, questo è evidente, ma non mi preoccupa“. E voi che ne dite?