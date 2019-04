Abitanti in strada, un grosso cartello con su scritto “Casa ai terremotati, agli invalidi o agli italiani” e un presidio allestito dai militanti di Casapound. Continua la protesta dei cittadini a Casal Bruciato in via Cipriani Facchinetti contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Dopo le proteste anti-nomadi della scorsa settimana a Torre Maura, il malcontento si sposta in un’altra periferia di Roma. “Noi gli zingari qui non li vogliamo, quella casa deve andare a un italiano“, è lo slogan. Questa mattina una mamma con il figlio ha occupato l’appartamento, per poi liberarlo e fermarsi in una tenda allestita nel cortile della casa. Intanto la famiglia di 5 persone “che aveva i requisiti ed era in graduatoria è stata costretta ad andarsene scortata dai carabinieri“, ha raccontato la presidente del Municipio IV, Roberta della Casa. La protesta però non si è placata, con sfottò anche a Simone, il ragazzo di 15 anni che mercoledì a Torre Maura aveva tenuto testa agli esponenti di Casapound. Questa volta a criticare il presidio è una pensionata di 85 anni: “Siete dei fascistoni, mi fate schifo”, ha detto ai residenti.

La protesta di Casal Bruciato è cominciata domenica sera quando circa 70 residenti hanno spostato i cassonetti al centro della strada in via Cipriano Facchinetti facendo una sorta di barricata. Questa mattina il presidio è proseguito, fino a quando Noemi ha occupato l’appartamento che doveva andare alla famiglia rom. “Ho un bambino di sei mesi, abitavo con mia nonna e altre sette persone in una casa piccolissima”, ha raccontato all’AdnKronos la giovane. “Mi fermerò in questa tenda che hanno allestito nel cortile fino a quando non verrà risolta questa situazione e daranno un’abitazione a noi italiani che ne abbiamo bisogno”, ha aggiunto.

I residenti sono con lei: “Meglio un’italiana che i rom, ci deve stare lei – dice Nunzia – I rom non devono tornare o blocchiamo tutto“. “L’hanno minacciata di toglierle il bambino – dice un altro abitante – li levassero ai nomadi i bambini. E’ una vergogna”. Proteste e insulti che potrebbero portare la famiglia nomade a rinunciare alla casa a cui avrebbe diritto. “Dopo essere stati accolti in questo modo immagino non siano propensi a rientrare – ha detto la presidente del Municipio IV – Ora vediamo. Valutiamo se c’è un’alternativa”. “Non andremo via da qui fino a che non vediamo la revoca dell’assegnazione. Se li portassero a casa loro“, dicono ancora gli abitanti.

In mezzo alla protesta sono ancora una volta protagonisti i militanti di Casapound. Al megafono parla Davide Di Stefano, responsabile di Cp Roma:”Siamo qui a dare sostegno alle fasce più deboli – ha aggiunto – Siamo venuti a difendere gli italiani. Prima gli italiani!“. Poi tocca a Mauro Antonini, responsabile per il Lazio: “Chiediamo a Virginia Raggi di lasciare questo incarico e tornare a elezioni perché ancora succedono queste cose ai romani”. Con Casapound compare anche il ‘campeggio’ per Noemi e gli striscioni come “Sfrattano i romani per dare casa ai rom: a Simone de Torre Maura questo ‘je sta bene‘”, con riferimento al ragazzo che ha replicato a un esponente di Casapound.

Questa volta a rispondere ai militanti di estrema destra arriva una pensionata di 85 anni che abita a pochi metri di distanza da via Facchinetti. Dopo aver sentito in televisione della protesta, è uscita di casa con il cane e ha raggiunto la folla. “Siete dei fascistoni, mi fate schifo”, ha urlato. A quel punto una di loro ha risposto: “A signò se li porti a casa sua i rom”. Poi Antonietta ha spiegato: “Siamo diventati cattivi, non c’è più niente: non c’è più sentimento, non c’è rispetto. Io il fascismo l’ho vissuto. Non bisogna aver paura di dire le proprie idee, bisogna lottare”.