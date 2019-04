Durante la protesta e le tensioni nel quartiere di Torre Maura, a Roma, per l’arrivo di 70 migranti nel centro di accoglienza, un 15enne ha affrontato il gruppo di Casapound sceso in strada: “Io non sono d’accordo con voi, ve la prendete sempre con le minoranze”. A un tratto, come si vede nel video, il ragazzo è stato sfidato da un uomo, che gli ha puntato il dito sul petto: “Fammi parlare, non sai niente”.

Video Facebook/Mauro Antonini