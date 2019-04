Il capolista del Partito democratico nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni europee sarà l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. L’annuncio è stato dato direttamente dal segretario dem Nicola Zingaretti, che ha espresso “grande soddisfazione” per il fatto che Roberti “abbia accettato di guidare la nostra lista alle elezioni europee nella circoscrizione Sud”. “La lotta alle mafie e alla criminalità organizzata è una nostra priorità e con Roberti nostro capolista nella circoscrizione Sud avrà una nuova forza anche in Europa” ha detto il segretario Pd, secondo cui “la scommessa della lista unitaria e aperta si sta sempre più concretizzando come occasione d’incontro e di unione dell’Italia che crede nel cambiamento, nella necessità di ricostruire la fiducia e che vuole contare in Europa“.

Originario di Napoli, 71 anni, Franco Roberti è alla prima esperienza elettorale, ma non è un neofita della politica. A maggio 2018 è stato nominato assessore regionale alla Sicurezza dal governatore campano Vincenzo De Luca. Precedentemente è stato sostituto procuratore al Tribunale di Napoli dal 1982, occupandosi di reati contro la pubblica amministrazione e di criminalità organizzata di tipo mafioso e di terrorismo. Quindi, fin dalla sua costituzione, ha fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) del capoluogo campano. Dal 1993 è stato sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, fino al 27 agosto 2001 quando è stato nominato procuratore aggiunto a Napoli: qui ha diretto con i suoi sostituti le indagini sulla camorra nel Napoletano e nel Casertano, in particolare contro l’ala stragista del clan dei Casalesi, organizzazione che ha contribuito a scardinare.

Dal 2009 al 2013 è stato capo della procura di Salerno dal 2009 al 2013, quando è stato nominato dal Csm procuratore nazionale Antimafia, ruolo che ha rivestito fino al 2017, anno in cui è andato in pensione. Con il sì dell’ex-procuratore Antimafia, dal Nazareno hanno confermato che si è completato il quadro dei capilista alle europee per il Pd. Il magistrato guiderà la lista nel Sud, al Nord Ovest ci sarà Giuliano Pisapia e al Nord Est, Carlo Calenda. Donne le altre due capolista: Simona Bonafè al Centro e Caterina Chinnici nelle Isole.