“Abbiamo steso le nostre mani verso la pace ma dopo l’aggressione da parte delle forze di Haftar e la sua dichiarazione di guerra contro le nostre città e la nostra capitale non troverà nient’altro che forza e fermezza”. Il premier libico riconosciuto Fayez al Sarraj attacca il generale Khalifa Haftar – l’uomo forte di Bengasi che sta avanzando a ovest, verso Tripoli – di “tradimento”. Ma punta il dito anche contro Parigi, che accusa di sostenere la brigata di Haftar. Per questo ha chiesto formalmente all’ambasciatrice francese in Libia, Béatrice du Haccuellen, di riferire la sua “forte protesta” al suo governo e al presidente francese, Emmanuel Macron. La situazione in Libia è di grande tensione: Eni ha deciso di evacuare il suo personale in accordo con la Farnesina e negli ultimi giorni le truppe del generale sono arrivate a pochi chilometri dalla capitale. Oltre 70 dei suoi miliziani sono stati catturati nell’area dell’aeroporto di Tripoli – che è chiuso nel 2014 e che le forze di entrambi gli schieramenti avevano rivendicato di avere preso – e nel distretto di Sawani.

#Libya‘s Al-Sarraj calls Haftar backstabber, demands countries supporting him to stop it https://t.co/vKXRfI1tdt — The Libya Observer (@Lyobserver) 6 aprile 2019

“Mentre ospitavamo a Tripoli il segretario generale dell’Onu”, Antonio Guterres, “siamo rimasti sorpresi ascoltando della mobilitazione militare di Haftar dopo i progressi per una soluzione politica nel paese”, ha aggiunto Sarraj dagli schermi della tv di stato. “Tutti coloro che sono coinvolti nell’attuale conflitto a Tripoli saranno condotti davanti alla giustizia, a livello locale e internazionale”, ha detto ancora. Secondo quanto riferisce il quotidiano Lybia Observer, le forze di Tripoli hanno ripreso il controllo della situazione a sud della capitale, nell’area dell’aeroporto e lungo la strada verso Tarhouna. Contemporaneamente, sono stati condotti raid aerei ad Al-Hira, Gharyan e Wadi Al-Rabea.

Gli scontri – La battaglia, intanto, si è spostata anche nei cieli della Libia. Una situazione che solleva apprensione a livello internazionale: il premier Giuseppe Conte, in una telefonata con il segretario generale Onu Antonio Guterres, ha espresso la sua preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Libia, preoccupazione fortemente condivisa da Guterres. “Stiamo seguendo ora per ora, con i nostri servizi“, e va scongiurata “una risoluzione armata in un conflitto che va risolto, invece, con il dialogo“, ha detto dal canto suo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Da Dinard, in Francia, i ministri degli Esteri del G7 hanno mostrato unità, esortando “tutte le parti coinvolte ad interrompere immediatamente ogni azione militare e ogni ulteriore movimento verso Tripoli e ribadendo che “non esiste una soluzione militare”.

Sabato le forze pro Tripoli hanno condotto almeno un raid aereo contro una postazione dell’esercito di Haftar, una cinquantina di chilometri a sud di Tripoli, nella regione di Al-Aziziya, e i pro Haftar hanno promesso che risponderanno. La Forza di protezione di Tripoli, un’alleanza di milizie leali al Gna, ha confermato di avere compiuto raid aerei “intensi”, dicendo che è avvenuto dall’aeroporto di Mitiga a Tripoli e da quello di Misurata. L’esercito di Haftar, tramite il portavoce Ahmad al-Mesmari, ha allora imposto una no-fly nell’ovest, annunciando che “la regione dell’ovest è ormai considerata zona militare ed è dunque vietato a ogni aereo militare sorvolarla, pena il fatto di essere un obiettivo legittimo”.

Sul terreno, la Bbc riferisce di scontri in tre aree vicino alla periferia di Tripoli. In mattinata i combattimenti sono ripresi in particolare nelle regioni di Wadi al-Rabii e Gasr Ben Ghechir, circa 40 km a sud di Tripoli, mentre nella capitale i cittadini stanno cominciando a fare scorte di benzina e prodotti di prima necessità nei supermercati. L’inviato Onu per la Libia, Ghassan Salamé, ha annunciato tuttavia che si terrà ugualmente la Conferenza nazionale sulla Libia in programma dal 14 al 16 aprile a Ghadames, nel sudovest del Paese, sotto l’egida dell’Onu. “A meno che circostanze considerevoli non ce lo impediscano”, ha precisato. La conferenza di Ghadames è mirata a stilare una roadmap per far uscire il Paese dal caos e dalla crisi politica ed economica in cui è piombato dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi del 2011. “Lascio la Libia con profonda inquietudine e con il cuore pesante, sperando che sia possibile evitare uno scontro sanguinoso a Tripoli e intorno”, ha detto Guterres venerdì concludendo la sua visita in Libia, dopo avere incontrato Sarraj a Tripoli e Haftar a Bengasi.