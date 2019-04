Continua verso ovest l’avanzata di Khalifa Haftar, il generale del governo di Tobruk che controlla la parte orientale della Libia ed è a capo dell’Esercito nazionale libico (Lna). Ma la marcia delle sue truppe – che hanno annunciato di essere a pochi chilometri dalla capitale – ha spinto l’Eni a evacuare in via “precauzionale” e in accordo con la Farnesina tutto il suo personale nel paese nordafricano, che è presente a Tripoli, nel giacimento di Wafa, in Tripolitania, e in quello di El Feel, a sud. L’evacuazione del personale italiano della compagnia petrolifera è avvenuta in raccordo con la Farnesina. Eni ha fatto sapere che “la situazione nei campi è sotto controllo e stiamo monitorando l’evolversi della situazione con molta attenzione”. Il gruppo petrolifero italiano, aggiunge il portavoce dell’Eni, “non ha personale attualmente presente a Tripoli“.

Al momento le notizie sull’avanzata e i suoi sviluppi sono contraddittorie. Gli uomini di Haftar, secondo media locali, hanno ripreso nella notte il controllo della Porta 27, ad ovest di Tripoli, ieri nelle mani delle forze del governo di Al Serraj. Entrambe le parti in conflitto hanno poi dichiarato di avere preso il controllo dell’aeroporto, che è chiuso dal 2014. Intanto in un video rilanciato da Al Marsad, il comandante delle Benghazi Defence Brigades (BDB), Mustapha Sherkesi, annuncia di essere pronto a sfidare le forze di Haftar nella regione occidentale e invita i giovani che combattono per Haftar ad abbandonare le armi. Alcune fonti pro-Haftar, non confermate, riportano di raid aerei su postazioni Lna a Mezda e Jandouba, danno notizia del lancio della seconda fase della “liberazione di Tripoli” da parte delle forze armate di Haftar.

Sul fronte della politica internazionale, l’inviato Onu per la Libia, Ghassan Salamé, vedrà oggi a Tripoli il capo del consiglio presidenziale libico, Fayez al-Serraj. Dall’Europa il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, dalla ministeriale Esteri del G7 a Dinard, ha precisato che i partecipanti sono tornati “sulla situazione in Libia confermando la loro unanimità di vedute”. Una dichiarazione che è stata considerata come molto importante soprattutto per l’unanimità raccolta in questa riunione del G7 esteri che vede la presenza anche di 3 membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “C’è accordo fra tutti i partecipanti – ha spiegato Moavero – sull’analisi della situazione in Libia e sulla richiesta già fatta ieri sera di mettere fine ad operazioni militari che complicano lo scenario, mentre la soluzione non può che escludere ogni opzione militare”.