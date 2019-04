“Mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo politico con cui si alleerà la Lega, che addirittura in alcuni casi negano l’Olocausto e che sono usciti dall’Europarlamento quando si commemorava l’Olocausto“. In un clima di tensione crescente tra i due soci di governo, il capo politico M5s Luigi Di Maio è intervenuto criticando apertamente gli interlocutori che il Carroccio sta cercando a Bruxelles. “Quando vedo queste cose mi preoccupo”, ha detto a margine di un incontro alla Camera di Commercio di Milano. Lunedì 8 aprile Matteo Salvini lancerà all’Hotel Gallia di Milano il manifesto dei sovranisti, ma non ci sarà né Orban né i nazionalisti austriaci.

Di Maio ha quindi preso le distanze dalla formazione di cui farà parte la Lega in Europa. “E’ mio dovere”, ha continuato, “come forza politica e come capo politico del Movimento 5 stelle è dire che quelle cose non mi appartengono. Infatti, noi creeremo un gruppo unico e indipendente nel Parlamento europeo con altri movimenti civici come il nostro e non staremo con queste ultradestre, che quando si tratta di scontri ideologici mi preoccupano non poco”. Il vicepremier M5s quindi è andato oltre e pur difendendo l’operato comune al governo, ha detto di essere inquietato da alcune derive e in particolare le posizioni sulla famiglia e sui diritti. “Sicuramente con la Lega e con Matteo Salvini lavoriamo benissimo quando si tratta di fatti concreti e di aiutare gli italiani. Mi preoccupa invece un po’ quello che è successo a Verona, con farneticazioni, per cui per difendere un fatto vero come la famiglia e il fatto che si fanno pochi figli in Italia, si debba abolire la legge sull’aborto o si debba chiudere la donna in casa”. Il riferimento è al World Congress of Families che si è tenuto lo scorso weekend a Verona, manifestazione sostenuta antiabortisti e associazioni anti Lgtbqi+ e alla quale ha partecipato anche il leader del Carroccio e i ministri leghisti di Famiglia e Istruzione.

Per quanto riguarda invece le liste del M5s, Di Maio ha garantito che, dopo il voto online delle scorse ore, presto saranno resi noti i capilista: “Le liste sono pronte”, ha continuato. “Adesso dobbiamo individuare solamente i capilista e presentarli ai cittadini italiani. Saranno nomi che vi stupiranno“.