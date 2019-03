La mancata costituzione di parte civile del Viminale al processo di Antonello Montante? È stata voluta dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte. L’intervista di Nicola Morra al Fatto Quotidiano scatena un dibattito tra il ministero dell’Interno e il presidente della commissione Antimafia. “Il fatto che il Viminale rinunci a essere attore in un processo che coinvolge agenti, dirigenti della Direzione investigativa antimafia e dei Servizi di sicurezza mi pare rilevante. E bisogna capire se sia frutto di una distrazione, oppure frutto di una scelta che io non posso condividere. Lo Stato è stato abbondantemente infiltrato, e doveva costituirsi, per rispetto a tutti coloro che lo servono fedelmente. Vorrei capire se il ministro dell’Interno Salvini sia a conoscenza di tutto questo”, ha detto il presidente della commissione che ha sede a Palazzo San Macuto. Anticipando l’intenzione di convocare Salvini in Antimafia.

Il riferimento è per il processo in corso a Caltanissetta che vede imputato Montante, ex numero uno di Confindustria Sicilia considerato per anni un paladino dell’Antimafia: imputato di corruzione, favoreggiamento, rivelazioni di segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Il ministero guidato da Salvini non si è costituito parte civile. E fornisce “doverosa risposta” a Morra. Fonti del Viminale fanno sapere che il ministero dell’Interno aveva segnalato la propria intenzione di costituirsi parte civile a palazzo Chigi il 12 ottobre del 2018. Ma la presidenza del Consiglio dei ministri “ha negato la richiesta di autorizzazione sulla base del parere contrario reso dall’Avvocatura dello Stato il 16 ottobre 2018″. “Per ulteriori delucidazioni – proseguono le fonti del Viminale – Morra potrà rivolgersi al presidente Conte”.

Intanto, però, è con Salvini che vuole parlare Morra. E infatti ha confermato che il ministro dell’Interno sarà sentito in audizione dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso Montante. “È un motivo di grande curiosità della Commissione – dice l’esponente del M5s – capire cosa ha indotto il Viminale a non costituirsi parte civile in questi procedimenti. Il caso Montante ha fatto capire che coloro che si presentavano come antimafia erano soprattutto ‘promafià e di certo non ‘antimafià”.

Recentemente del caso Montante si è occupata la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. L’organo guidato da Claudio Fava ha prodotto una relazione sulla vicenda. Un dossier in cui parla di una “lunga stagione di anarchia istituzionale“, una “deregulation perfino ostentata”, una “promiscuità malata” fra interessi pubblici e privati. E l’antimafia usata come arma: scudo per difendersi da ogni tipo di accusa, “scimitarra” per decapitare “disobbedienti” e ogni genere di nemico. Nella relazione dell’Antimafia Sicilia a un certo punto spuntano anche i servizi segreti. Accade quando la commissione si occupa del caso di Banca Nuova. Più o meno com’era successo alla trasmissione televisiva Report, che a Montante aveva dedicato un’inchiesta. “Ero convinto che Montante fosse un uomo dei servizi“, dirà all’inviato di Sigfrido Ranucci l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta. La delega ai servizi segreti non è stata assegnata dal premier Conte a nessun sottosegretario: il presidente del consiglio ha deciso di tenerla per sè.