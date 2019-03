Un fascicolo inviato a Siracusa che potrebbe trasformarsi presto in un nuovo caso Diciotti. È l’indagine sulla vicenda Sea Watch. La procura di Roma ha modificato le contestazione

dell’inchiesta contro ignoti inizialmente aperta per omissione di atti di ufficio: adesso si ipotizza ora il reato di sequestro di persona. Il pm Sergio Colaiocco ha inviato il fascicolo, aperto a seguito di un esposto, alla procura di Siracusa, che coordina le verifiche su quanto accaduto e dovrà valutare se esistono gli estremi perché la vicenda passi al tribunale dei ministri.

Nel gennaio scorso, infatti, la Sea Watch – nave di una ong tedesca – dopo aver soccorso in acque italiane di 47 migranti (di cui 15 minori), dovette attendere per giorni prima di poter attraccare nel porto di Catania. Il fascicolo è stato inviato a Siracusa perché è lì che la nave dovette attendere per giorni il via libera allo sbarco.

Il procedimento era stato aperto dopo un esposto presentato a febbraio in cui si ipotizzava, in un primo momento, il reato di omissioni di atti di ufficio. I magistrati romani hanno effettuato una serie di accertamenti delegati alla Guardia Costiera da cui risulta che il caso della Sea Watch è paragonabile a quello della Diciotti con la riqualificazione del reato in sequestro di persona. Toccherà ora ai magistrati di Siracusa decidere: possono archiviare le accuse oppure iscrivere nel registro degli indagati Matteo Salvini. In quel caso le carte dovranno finire al tribunale dei ministri di Catania, competente per eventuali reati ipotizzati dai pm siracusani per indagati che ricoprono incarichi di governi.

In quel caso la vicenda diventerebbe davvero una replica del caso Diciotti. Su Salvini il tribunale dei ministri di Catania aveva già chiesto l’autorizzazione a procedere per il leader della Lega, che aveva vietato lo sbarco di 137 migranti (diversi anche minori), tenuti sul pattugliatore della Marina militare per dieci giorni. Il Senato, però, ha bocciato l’autorizzazione a procedere. Nel frattempo, lo stesso tribunale di Catania ha archiviato le posizioni del premier Giuseppe Conte e dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Segno che per i giudici l’ipotesi di sequestro di persona era ipotizzabile solo per Salvini e non per l’intero governo. Adesso bisognerà capire cosa decideranno i pm di Siracusa.