“Incontrare chi mi ha sparato? Non cambierebbe nulla, ma se me li trovassi davanti mi metterei a ridere. Non ha senso quello che hanno fatto”. A dirlo è Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso alla periferia sud di Roma. I due aggressori, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, sono in carcere per tentato omicidio.