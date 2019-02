Al nono piano del palazzo di giustizia di Firenze e non in un “luogo segreto”, come alcuni fonti avevano fatto trapelare, è in corso l’interrogatorio di garanzia dei genitori di Matteo Renzi davanti al gip Angela Fantechi, il giudice che ha firmato le 96 pagine di ordinanza in cui si dispongono gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli con l’accusa di bancarotta fraudolenta e fatture false. I coniugi sono arrivati con la propria auto a Novoli e sono stati accompagnati nell’aula dove si tiene l’udienza e dove li ha raggiunti successivamente il loro difensore, l’avvocato Federico Bagattini.

Dal 18 febbraio Tiziano Renzi e moglie sono rimasti nella casa della figlia Matilde a Rignano sull’Arno. L’unica comunicazione un post su Facebook scritto dal padre dell’ex premier per rivendicare la propria innocenza e bollare come “false” le ricostruzioni fatte dall’accusa. Oltre alla sua versione e a quella della moglie Laura Bovoli, la giudice Fantechi sentirà sempre lunedì pomeriggio anche Mariano Massone, l’imprenditore residente a Campo Ligure, finito anche lui agli arresti domiciliari nell’ambito della stessa inchiesta. La Procura fiorentina aveva chiesto il carcere, ma il gip ha ritenuto più congrua la misura dei domiciliari.