Il padre dell'ex premier agli arresti domiciliari insieme alla moglie scrive un post su Facebook: "Non abbiamo fatto mai fatture false, non siamo amministratori di fatto, non abbiamo fatto bancarotta, non abbiamo lavoratori in nero". Lunedì l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. Che nell'ordinanza scrive: "Oltre alle dichiarazioni, la gestione di fatto della cooperativa (Marmodiv) emerge anche da altre fonti". E cita la mail scritta dallo stesso Renzi senior

“Facciamo il blitz, cambiamo il presidente e chiudiamo Marmodiv“. “Ditemi se come strategia può andare, baci in bocca fino a gennaio”. È il 18 novembre 2015 quanto Tiziano Renzi scrive via mail a Luca Mirco e Andrea Conticini, il genero oggi indagato nell’inchiesta sui fondi sottratti a Unicef, e per conoscenza alla moglie Laura Bovoli. Mentre il figlio Matteo è a Palazzo Chigi, premier già da più di un anno e lanciato verso il progetto di una riforma costituzionale, non solo la cooperativa Marmodiv continua a beneficiare di fatture emesse per operazioni ritenute dall’accusa inesistenti (saranno 11 solo nel 2015, 31 l’anno prima e 12 nel 2016). Ma il padre impartisce anche ordini su come gestire questa coop. Sono le ricostruzioni dei pm fiornetini, quelle che Tiziano Renzi definisce “false” in un post su Facebook in cui rigetta ogni accusa, dalle “fatture false” alla “bancarotta” ai “lavoratori in nero”.

Però è una sua stessa mail, scrive il gip di Firenze Angela Fantechi, che fa emergere “la gestione di fatto della cooperativa Marmodiv da parte di Tiziano Renzi e Laura Bovoli”. Una summa di quello che per l’accusa è il sistema Renzi, un “programma criminoso” che ha già portato al fallimento delle coop Delivery Service ed Europe Service e che, questo sostengono i pm fiorentini, avrebbe presto riservato lo stesso destino alla Marmodiv. Proprio per evitare che ciò avvenisse il gip ha concesso gli arresti domiciliari, scrivendo di cooperative “dolosamente caricate di debiti previdenziali e fiscali e abbandonate al fallimento“.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli compariranno lunedì 25 febbraio proprio davanti al gip Angela Fantechi per l’interrogatorio di garanzia. Ma intanto il padre di Matteo ha già parlato con un post su Facebook: “Non auguro a nessuno – nemmeno al mio peggiore nemico – di vivere mai ciò che la Lalla (la moglie, ndr) e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori”, scrive. “Voglio che sia chiara una cosa: i giornali sono pieni solo delle ricostruzioni dell’accusa. Io affermo qui (e purtroppo per il momento posso solo qui) che queste ricostruzioni sono false“, aggiunge. “Io affronterò il processo nelle aule dei tribunali da cittadino massacrato preventivamente sui media ma da cittadino incensurato che rivendica con forza la propria innocenza“, continua Tiziano Renzi prima di puntualizzare: “Non abbiamo fatto mai fatture false, non siamo amministratori di fatto, non abbiamo fatto bancarotta, non abbiamo lavoratori in nero“.

L’impianto accusatorio e la mail di Tiziano Renzi del 2015

La tesi dell’accusa che il padre dell’ex premier bolla come “false” sono sostanzialmente due: è la società ‘Eventi 6‘, capofila della galassia della famiglia Renzi, ad avvalersi del personale “formalmente assunto dalle cooperative” e sono gli stessi genitori dell’ex premier a gestire “di fatto” queste coop. Da qui conseguono le contestazioni dei reati di bancarotta fraudolenta e fatture false. I due elementi sostenuti dai magistrati fiorentini, si legge nell’ordinanza, emergono dalle dichiarazioni dei testimoni, dai documenti e dalle conversazioni telefoniche. Ma un “documento significativo“, scrive il gip, è appunto la mail scritta direttamente da Tiziano Renzi: “Secondo me occorre predisporre un contratto che preveda questa compenso in base ad un lavoro potenzialmente contestabile anche se il contralto deve essere apparentemente non punitivo… Chiaramente per clienti che Eventi 6 passerà come realizzazione alla cooperativa Marmodiv… quindi aderiamo alle loro condizioni. Contemporaneamente creiamo una nuova cooperativa e la mettiamo pronta”, scrive Tiziano. Che poi elenca già i nuovi vertici: “Presidente Spiteri [Pier Giovanni] soci Paola [Terreni] e Carlo [Ravasio], quando abbiamo preso in mano i lavoratori ed abbiamo capito, facciamo il blitz, cambiamo il presidente, e chiudiamo Marmodiv per mancanza di lavoro che nel frattempo dall’oggi al domani lo dirottiamo alla nuova”. Secondo l’accusa è la spiegazione, un po’ convulsa, del “sistema” Renzi. “Ditemi se come strategia può andare sostanzialmente – conclude lo stesso Tiziano – baci in bocca fino a gennaio e poi una calorosa stretta di mano“.

La mail della moglie Laura Bovoli sulla coop Delivery Service

Tornando indietro negli anni, alle vicende della prima coop nel mirino dei pm, la Delivery Service, il gip scrive: “La fine dell’intromissione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli nella gestione della società va collocata alla data del 6 giugno 2010“. Nel periodo precedente sono, di nuovo, ritenuti gli amministratori di fatto. E anche in questo caso, tra le prove portate nelle 96 pagine di ordinanza, emerge una mail, scritta da Laura Bovoli al marito. È il 7 maggio 2010: “Il problema è che martedì arrivano “quintali” di consegne Vino Giordano e opereranno tutti quanti, come farà Simone [Verdolin] (componente del cda, ndr) a dir loro che li mette a zero ore“, si legge. “I pochi furgoni di Delivery saranno sulle strade e i tanti dipendenti Delivery saranno anche su furgoni di altri. L’unica cosa che salvaguarda la cooperativa e andare subito a dare gli stipendi e a far firmare contemporaneamente le dimissioni a tutti. Poi la nuova cooperativa, sommersa dalle consegne sia dei vini che dei volantini, sarà costretta a riassumerli subito. Non esistono alternative. Se martedì riniziano a operare saranno sempre Delivery fino a fine novembre”. La stessa mail è stata poi inoltrata a Simone Verdolin con il commento: “Purtroppo Tiziano ha il vizio di rimandare i problemi, devi tampinarlo entro lunedì”.