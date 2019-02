Il fatto è avvenuto Champagne au Mont d’Or. Colpito il Giardino del ricordo, luogo multiconfessionale per la dispersione delle ceneri. Frasi dipinte in rosso: "shoah blabla" e "perché non abbiamo la shoah". Ieri la manifestazione a Parigi per dire "basta" al fenomeno dell'antisemitismo

Nuovo episodio antisemita in Francia all’indomani della grande manifestazione di Parigi per dire “basta” al fenomeno, ormai dilagante. Alcune svastiche alla rovescia e scritte discriminatorie sono state scoperte a Champagne au Mont d’Or, vicino Lione.

Il fatto è avvenuto all’interno del cimitero del piccolo paese, come ha fatto sapere la prefettura. Sulla stele del Giardino del ricordo, luogo multiconfessionale dedicato alla dispersione delle ceneri, le svastiche sono state disegnate in rosso, insieme alla scritta “Shoah blabla“. Ai piedi del monumento, invece, è stata scritta un’altra frase, “passkon a pa le shoah”, traducibile con “perché non abbiamo la shoah“, accompagnata sempre da una svastica.

Immediata la condanna da parte del prefetto della regione Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, che ha dichiarato di aver aperto un’inchiesta. “L’antisemitismo, la xenofobia, l’omofobia od ogni altra forma di odio – ha ammonito in un tweet pubblicato con l’account ufficiale della prefettura – non hanno spazio nella nostra Repubblica”.

Le préfet condamne avec la plus grande fermeté les inscriptions #antisémites découvertes ce matin dans un cimetière de Champagne-au-Mont-d’Or.

L’antisémitisme, la xénophobie, l’homophobie ou toute autre forme de haine n’ont pas leur place dans notre République. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 20 febbraio 2019



È solo l’ultimo di una serie di episodi antisemiti che negli ultimi giorni hanno interessato il paese. Ieri è toccato al cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia. Il luogo sacro è stato profanato con svastiche blu e gialle, dipinte su oltre 80 lapidi. Pochi giorni fa, invece, a subire l’odio razziale era stato il filosofo Alain Finkielkraut, accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, insultato da alcuni gilet gialli che partecipavano al quattordicesimo sabato di proteste nella capitale. In mezzo tutta una serie di altri piccoli “sintomi” del fenomeno, dalla svastica disegnata su un ritratto di Simone Veil, alla scritta ‘Juden’ sulla vetrina di un negozio, fino alla profanazione del luogo della morte del giovane ebreo Ilan Halimi, torturato per 3 settimane dai suoi rapitori e poi ucciso nel 2006.

Una deriva antisemita preoccupante che ieri ha portato migliaia di francesi a scendere in piazza, proprio per protestare contro questa forma di razzismo. Si sono radunati in place de la République, a Parigi, sventolando cartelli e striscioni con scritto “No a banalizzare l’odio”, oppure “basta”. All’iniziativa ha aderito anche il premier, Édouard Philippe.