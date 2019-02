E' accaduto a Quatzenheim, un villaggio di 800 abitanti situato a circa 20 km a ovest di Strasburgo. È l'ennesimo episodio di antisemitismo nel Paese e arriva a soli due giorni dalle frasi razziste urlate dai gilet gialli durante l'ultimo sabato di manifestazioni. Macron: "Puniremo". L'appello del ministro per l'immigrazione israeliano agli ebrei: "Tornate a casa, immigrate in Israele"

Svastiche blu e gialle e altri simboli antisemiti disegnati con le bombolette spray. Così sono state profanate circa 80 lapidi di un cimitero ebraico francese. È l’ultimo caso di antisemitismo in Francia. E’ accaduto a Quatzenheim, un villaggio di 800 abitanti situato a circa 20 km a ovest di Strasburgo, nella notte tra lunedì e martedì. L’atto vandalico è stato reso pubblico da Sylvain Waserman, vicepresidente dell’Assemblea nazionale francese e deputato eletto con la Republique En Marche nel Bas-Rhin. Nello stesso giorno in diverse città del Paese erano in programma marce proprio per dire “basta” all’antisemitismo.

“Agiremo, adotteremo leggi e puniremo”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, subito andato in Alsazia per parlare e tranquillizzare gli abitanti. Immediata la condanna anche del ministro dell’immigrazione israeliano, Yoav Gallant, che ha chiesto agli ebrei di rientrare “a casa”. “Condanno fermamente l’antisemitismo in Francia e faccio appello agli ebrei: rientrate a casa, immigrate in Israele”, ha scritto su Twitter. “La profanazione delle tombe nel cimitero ebraico in Francia – ha aggiunto – ricorda i giorni bui della storia del popolo ebraico”. Un appello analogo era già stato fatto dal premier Benjamin Netanyahu, dopo gli attentati del gennaio 2015 a Parigi.

L’ultimo episodio antisemita è successo solo pochi giorni fa, durante il quattordicesimo sabato di protesta dei gilet gialli. Alcuni manifestanti in corteo hanno urlato insulti razzisti contro Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, come “sporco ebreo”, “sporco sionista”, “la Francia è dei francesi”, “Palestina” e “il popolo ti punirà”.

Il fenomeno ha subito picchi inquietanti nel Paese, dove gli episodi di antisemitismo sono cresciuti del 75% nel solo 2018. I dati sono stati diffusi dal ministro dell’Interno Cristophe Castaner, all’indomani delle urla contro Finkielkraut. In particolare sono stati verificati 311 casi nel 2017 e 541 nel 2018. Gli esempi degli ultimi giorni sono molti, dalla svastica disegnata su un ritratto di Simone Veil, alla scritta ‘Juden’ sulla vetrina di un negozio o a un’altra scritta ‘Macron’s Jews bitch’sulla saracinesca di un garage, fino alla profanazione del luogo della morte del giovane ebreo Ilan Halimi, torturato per 3 settimane dai suoi rapitori e poi ucciso nel 2006.