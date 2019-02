Incassato anche il sostegno della Ue (con l'astensione dell'Italia), l'autoproclamatosi capo del governo Juan Guaidó ha annunciato di voler sfidare il divieto imposto dal presidente Nicolàs Maduro di organizzare l'invio di aiuti umanitari dall'estero. Di Maio: "Il cambiamento lo decidono i venezuelani, noi siamo per pace e democrazia". Da Tajani un ultimatum al capo dello Stato: "Elezioni libere o non ti riconosciamo"

In Venezuela ci sarebbero 70 morti e 700 incarcerati, di cui 80 minorenni. A denunciarlo è Juan Guaidó, il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi capo del governo. Secondo Guaidó, che si è appellato anche all’Italia, dicendosi “sicuro che si schiererà con la gente che chiede il cambiamento”, “il 90% dei venezuelani è per il cambiamento e Nicolás Maduro ha perso il controllo del paese”. Appello cui ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio: “Il cambiamento lo decidono i venezuelani, noi siamo per pace e democrazia”.

Intervistato dal Tg2, il giovane leader venezuelano, ottenuto il riconoscimento come capo del governo anche dalla Ue, sostiene che le forze speciali di polizia abbiano assassinato 70 giovani, ragione per cui sfiderà il divieto posto dal governo di Maduro, organizzando l’invio dall’estero nel Paese di una grande quantità di aiuti umanitari, in particolare medicine. L’iniziativa, come ha spiegato all’agenzia di stampa Ap, sarà un “nuovo test” per i militari del Venezuela, che finora si sono schierati dalla parte del capo dello Stato e che Guaidó continua a “corteggiare”.

Nel frattempo, anche Antonio Tajani si rivolge a Maduro: “Va dato un ultimatum, o elezioni democratiche o non sarà riconosciuto presidente legittimo”, ha detto il presidente dell’Europarlamento intervistato dal Corriere della Sera dopo il voto in aula. L’Italia si è astenuta, viste le resistenze del M5s a interferire con la situazione venezuelana. Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, ha sottolineato come il governo non intenda appoggiare Guaidó per evitare un’altra guerra.

“Non vogliamo un’altra Libia”, ha detto, rassicurando l’ex deputato Alessandro Di Battista, che aveva invitato l’esecutivo ad appoggiare la linea del dialogo promossa da Uruguay e Messico. Soluzione non apprezzata dallo stesso Tajani, secondo cui “i partiti italiani, come i governi, dovrebbero mettere da parte gli interessi da campagna elettorale e schierarsi compatti per garantire al popolo venezuelano di decidere il suo destino in libere elezioni al più presto”.