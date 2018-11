Protesta della comunità sinti di Gallarate, in provincia di Varese, che questa mattina ha organizzato un corteo nel centro cittadino contro l’abbattimento delle strutture abusive del campo nomadi, prevista dal sindaco leghista Andrea Cassani dal 23 novembre. “Non si possono lasciare i bambini in mezzo alla strada, noi non siamo i Casamonica siamo gente povera. Troviamo un accordo, siamo disposti a confrontarci ma non possiamo andare sulla strada”