Autostrada del Brennero chiusa tra Vipiteno e il confine per rischio di caduta di un traliccio. Soppressi molti collegamenti marittimi nel golfo di Napoli, scuole chiuse a Ischia e a Procida. Allagamenti e frane in Liguria, quattro famiglie evacuate

Nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati molti collegamenti marittimi nel golfo di Napoli e scuole chiuse a Ischia e Procida. Allagamenti a Follonica (Grosseto) e in Liguria.

Tromba d’aria nel tarantino, crolla il timpano di una chiesa – Una tromba d’aria si è abbattuta nella serata di domenica a Manduria (Taranto) causando il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato le insegne dei negozi e le auto in sosta. Caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria. Segnalati anche pezzi di balcone e cornicioni crollati in diverse vie, massi caduti sulle auto, vetrine infrante, pensiline sradicate e allagamenti. Si sono resi necessari numerosi interventi dei Vigili del fuoco: fino adesso segnalato soltanto un ferito lieve. La Commissione straordinaria che governa il Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con riserva di valutare l’opportunità di una proroga. Il vento e gli allagamenti per le piogge intense hanno interessato anche molte altre zone del brindisino, ad esempio il vicino comune di Oria, e del tarantino. Secondo il bollettino meteorologico diffuso ieri il vento forte e le piogge interesseranno la Puglia, e in particolare l’arco ionico, fino a questo pomeriggio.

Brennero, chiuse l’autostrada A22 e la statale – L’Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. Per un breve intervallo era stata riaperta in entrambe le direzioni. Per motivi di sicurezza era stata interrotta – e poi riaperta – anche la linea ferroviaria del Brennero. Ancora chiusa al traffico, invece, la statale del Brennero, tra Ponticolo e Colle Isarco. Si è esaurita invece verso le 4 del mattino la piena dell’Adige a Verona, senza causare danni. La situazione è attentamente monitorata e sono state installate alcune paratie in zona Corte dogana. Chiuso momentaneamente il lungadige Attiraglio, ma non sono segnalate ulteriori criticità.

Grosseto, allagamenti a Follonica – Nel grossetano si segnalano diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, mentre a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa e la squadra di vigili del fuoco intervenuta sul posto ha fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è attualmente bloccata da alcuni alberi caduti sulla sede stradale e quindi chiusa al traffico. I vigili del fuoco di Grosseto sono stati impegnati per tutta la notte: al momento, fanno sapere, rimangono 42 interventi da effettuare.

Annullati collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Scuole chiuse a Ischia e Procida – Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Dalle prime ore del mattino pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole di Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Scuole chiuse in tutti i comuni delle isole di Ischia e Procida.

Liguria, allagamenti e frane. I torrenti non preoccupano – Sono trascorse senza criticità particolari le prime ore di allerta rossa nelle province di Genova e Savona. Il massimo livello di allerta è scattato questa mattina alle 6, dopo una notte in allerta arancione, ed andrà avanti fino alle 18, mentre nella provincia della Spezia il livello rosso inizierà alle 12 e andrà avanti fino alle 24. Nell’imperiese allerta arancione fino alle 15 e scuole chiuse in quasi tutti i Comuni. A Genova chiusi anche cimiteri, parchi, accessi alle passeggiate a mare e biblioteche. Sospese tutte le attività all’aperto. Segnalati allagamenti di box e scantinati per l’esondazione di alcuni piccoli rivi: è avvenuto a Busalla, con il rio Chiappa, e a Sori, con l’omonimo corso d’acqua. Uno smottamento si è verificato nel quartiere genovese di Borzoli e la frana di un muro di contenimento in quello di Voltri. Frane segnalate anche in val Trebbia e in val Bisagno. Cinque famiglie sono ancora isolate nel comune di Davagna, nell’entroterra.

Il livello dei torrenti maggiori, per adesso, non preoccupa. Nella notte un temporale caduto su Genova ha ingrossato il torrente Polcevera, che corre sotto i monconi del ponte Morandi: nel greto ci sono ancora macerie del viadotto. Il corso d’acqua è cresciuto di 60 centimetri in un’ora: al momento il livello è di 81 cm, ieri era arrivato a 1,5 metri, ma il primo livello di guardia è a 2,5 m e il rischio esondazione a 3,20. Il torrente Bisagno, invece, è a 1,22 metri: ieri era a 2,10. Il primo livello di guardia è fissata a 2,50, e il secondo ed ultimo a 4,15. C’è apprensione per mareggiate e venti forti in serata e per la quantità di pioggia che cadrà su terreni già intrisi d’acqua, farà innalzare rapidamente i torrenti e potrà causare frane.

In questi minuti la perturbazione sta interessando le Cinque terre, nello Spezzino. A Levanto c’è stata anche una grandinata. A Sarzana, al confine tra Liguria e Toscana, è caduta sull’Aurelia una cancellati di 30 metri, ma non ci sono feriti o danni a veicoli. A Luni quattro famiglie sono state sfollate per una frana che minaccia le loro case, mentre altre otto in località san Rocco hanno dovuto lasciare le abitazioni per precauzione a causa degli argini fragili del torrente Parmignola. Monitorati i piccoli corsi d’acqua, mentre non preoccupano il Vara e il Magra. Nella notte, piogge intense si sono abbattute anche sul savonese, dove alcuni scantinati e box sono stati allagati per i tombini saltati. Torrenti sotto il livello di guardia: il Letimbro è cresciuto ma è a un metro dal livello di rischio, mentre il Bormida ha perso 2 metri rispetto a ieri.

Friuli, allerta per la giornata. Attesi 300 mm di pioggia – Nuove piogge abbondanti con vento di scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 millimetri. Sulla bassa pianura e lungo la costa friulana le piogge saranno intermittenti e più moderate, ma lo scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 chilometri orari sulla costa e ai 150 sulla zona montana in quota. Al momento vengono segnalati allagamenti a Fiumicello, Villa Vicentina, Sagrado; a Pordenone è stato chiuso un sottopasso ferroviario sulla SP70 mentre a San Leonardo alberi sono caduti sulla strada. Monitorati i livelli dei fiumi Meduna e Tagliamento, che al momento sono stazionari. È stato superato il livello di guardia del fiume Cellina, con conseguente attivazione del servizio di piena. Sulla zona costiera è prevista alta marea, con un primo picco in tarda mattinata e un secondo in tarda serata. In nottata la situazione difficile si era attenuata, nonostante una instabilità atmosferica sull’isontino che ha causato la caduta di 75 mm di pioggia in 3 ore. Il bollettino della Protezione civile prevede l’attenuazione del fronte principale del maltempo dopo la mezzanotte.

Sardegna, tempeste di fulmini e grandinate. Raffiche di vento a 80 km/h – Tempeste di fulmini – nella notte a Cagliari e all’alba a Sassari – una forte grandinata ad Alghero e un fiumiciattolo esondato a Fonni, nel Nuorese. È il bilancio del maltempo in Sardegna, con piogge, temporali e chicchi di grandine di enormi dimensioni che hanno provocato alcuni danni alle auto in sosta. “Al momento stiamo valutando i danni, ma pare che ci siano solo vetri rotti e auto danneggiate: nessuna infrastruttura pubblica sembra abbia risentito della grandinata – dice il sindaco di Alghero, Mario Bruno – sono stati 15 minuti di apprensione, dalle 7.15 alle 7.30 circa.

Il forte vento di scirocco, con raffiche a 80 chilometri, sta creando invece disagi nel territorio a cavallo delle province di Nuoro e Oristano. Gli alberi abbattuti dal vento stanno ostruendo il passaggio nelle strada di collegamento tra i diversi centri dell’interno della Sardegna. Nella strada che collega Macomer a Santulussurgiu un albero in mezzo alla carreggiata ha fatto bloccare un pullman ed è in corso l’intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione della grossa pianta. Un capannone di un’azienda della zona è stato scoperchiato dal vento e sono tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco di Macomer e Oristano per rimuovere alberi pericolanti vicino alle abitazioni. Oltre a Macomer i paesi più colpiti sono Scano Montiferro e Cuglieri, sulla costa occidentale dell’isola.

Veneto, mobilitata la Protezione civile nazionale – Attenzione alta in tutto il Veneto, con il personale di Vigili del fuoco e Protezione civile in allerta. Al momento non sono segnalate particolari criticità, se non emergenze locali nel bellunese e nel vicentino. Le zone più monitorate sono l’agordino e la val Belluna, dove ieri c’è stata una pioggia piuttosto intensa (200 millimetri) che ha causato vari smottamenti, piccole frane e diffusi allagamenti da parte di torrenti secondari, che hanno invaso abitazioni e strade. Tra queste anche la statale Alemagna che ieri, a Longarone, è stata momentaneamente chiusa: si sta ancora operando per liberarla dai detriti. Solo il bellunese ha registrato 120 interventi dei Vigili del fuoco sui 330 totali in tutto il Veneto.

A causa dell’emergenza, i pompieri hanno raddoppiato per oggi la presenza del personale in alcune province, annullando le giornate di riposo mentre la Protezione Civile ha ottenuto dal proprio Dipartimento la mobilitazione nazionale. Attenzione anche nel Veneto orientale: a Portogruaro e a San Michele al Tagliamento per la probabile piena del fiume Tagliamento, e nel vicentino per il torrente Posima, che è esondato costringendo alcune famiglie ad abbandonare le proprie case. Sotto controllo anche il fiumi Brenta e Bacchiglione. Al momento la sala operativa della Protezione civile veneta non segnala emergenze particolari. Apprensione, intanto, a Venezia per le previsione del Centro maree che indica una massima di 150 cm per le ore 14 e di 115 cm per le 19.

“Siamo di fronte a un’ondata eccezionale di maltempo e tutto il Veneto è in allarme rosso. Gli esperti mi hanno detto che le previsioni sono addirittura in linea con quelle del 1966 e peggiori di quelle del 2010, quando 135 Comuni furono alluvionati, soprattutto nel vicentino”. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, spiega al Corriere della Sera perché ha chiesto di attivare la procedura di mobilitazione nazionale della protezione civile: “Quel 2010, con 10 mila famiglie alluvionate e un miliardo di euro di danni, non deve ripetersi. Sono preoccupato per il ponte di Bassano che non ha una perfetta solidità. Lì c’è un cantiere proprio per la messa in sicurezza e il Brenta si sta ingrossando”. “A impormi di agire – dice ancora – sono gli scenari elaborati dai modelli meteo e idraulici. Quando li ho visti ho chiamato Salvini, abbiamo parlato della situazione e lui ha attivato nel giro di mezz’ora le Prefetture, che hanno disposto subito la chiusura delle scuole in tutta la Regione, chiedendomi di tenerlo aggiornato. Cosa consiglio alla gente? Di evitare i fiumi, le zone sotto i pendii e le processioni per selfie e filmatini. I curiosi da esondazione sono d’intralcio. Chi ha bisogno non esiti a chiamare 118, Vigili del fuoco e Protezione civile”. Se l’allerta fosse esagerata? “Io mi auguro che la perturbazione cambi rotta ma, con questi dati meteo, solo un governatore pazzo non si sarebbe mosso”, conclude.

Lombardia, cinque famiglie evacuate per una frana nel bergamasco – A Vilminore di Scalve, in provincia di Bergamo, cinque famiglie sono fuori casa a causa di una frana che minaccia le loro abitazioni, mentre il sindaco Pietrò Orrù ha deciso di chiudere per oggi le scuole. In val Seriana sono transennati tre ponti sul fiume Serio: quello di Albino in viale Stazione, quello che collega Nembro a Pradalunga e Gavarno e l’ex ponte ferroviario, ora ciclabile, di Ponte Nossa. Altre strade risultano poi bloccate in alta val Seriana, mentre in val Brembana è sorvegliato speciale il fiume Brembo, che ha superato la portata massima. Oggi sono previsti diversi sopralluoghi di tecnici e Protezione civile in tutta la provincia.

Forti raffiche di vento, fino a 55 chilometri orari, si stanno abbattendo sul lodigiano, fino alla collina di san Colombano nel milanese. I vigili del fuoco di Lodi stanno lavorando, in questi minuti, per rimuovere un albero che è stato sradicato a Graffignana (Lodi) nei pressi di un ristorante lungo la provinciale 19, mentre rami anche pesanti si sono staccati da altri alberi sul territorio, precipitando a terra. L’allerta per vento forte è prevista per l’intera giornata.

Resta alta l’allerta maltempo in Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio, dove si registra il terzo giorno consecutivo di piogge intense sul fondovalle e fitte nevicate in montagna. E, nelle ultime ore, sono già state oltre 20 le uscite dei Vigili del fuoco, in particolare dai distaccamenti di Mese e Tirano, per emergenze dovute ad allagamenti e frane. Nella provincia più settentrionale della Lombardia, tra sabato e domenica, sono caduti 250 millimetri d’acqua, valori che si avvicinano agli accumuli registrati al suolo nei giorni della tragica alluvione dell’estate 1987.

A Milano, come previsto dal centro meteo della Regione Lombardia, le piogge si sono intensificate nella notte. Dalle 6 di lunedì mattina è arrivato anche forte vento. Il Comune invita i cittadini a “non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l’esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili“, si legge in una nota. Ricorda inoltre di “evitare di lasciare le automobili parcheggiate sotto alberi ad alto fusto e a rimuovere da davanzali, balconi e terrazzini i vasi e gli oggetti che potrebbero essere portati via dal vento. Resta attivo il Coc (Centro operativo comunale) presso il centro della Protezione Civile di via Drago al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità”