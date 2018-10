Il maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. Poche ore prima il presidente della Camera Roberto Fico, proprio all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, aveva invocato maggiori investimenti per l’Università da parte del governo.