L'uomo, un 21enne residente in un quartiere di Ruse, la città dove viveva la reporter, è stato fermato a 60 chilometri da Amburgo, in Germania. Secondo gli investigatori, stava cercando di raggiungere la famiglia per trovare rifugio. L'uomo sarà estradato in Bulgaria. Rilasciato l'ucraino con passaporto romeno fermato ieri dalla polizia

Secondo arresto nell’ambito delle indagini sulla morte di Viktoria Marinova, la giornalista d’inchiesta bulgara uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. Ieri, le autorità avevano trattenuto in stato di fermo per 24 ore un cittadino romeno, poi rilasciato, mentre oggi un 21enne di etnia rom e sospettato dell’omicidio è stato fermato in Germania, a 60 chilometri da Amburgo. Domenica scorsa, l’uomo si è rifugiato da sua madre che vive e lavora vicino alla città tedesca. Nella sua abitazione, nel quartiere abitato dai rom a Ruse, sono stati trovati abiti con tracce del sangue della reporter.

In un punto stampa congiunto a Sofia, il primo ministro, Boyko Borissov, il ministro dell’Interno, Mladen Marinov, e il procuratore generale, Sotir Tsatsarov, hanno confermato l’arresto in Germania del presunto assassino. Si tratta di Severin Nadezhdov Krassimirov, 21 anni, già noto alla polizia per furti di metalli. È stato confermato inoltre che sugli abiti dell’uomo trovati nella sua abitazione è stato riscontrato Dna della vittima e viceversa. L’uomo sarà presto estradato in Bulgaria.

Ieri, le autorità bulgare avevano annunciato di aver avviato anche un’inchiesta sui presunti abusi nell’utilizzo di fondi europei, bloccando un trasferimento bancario di 14 milioni di euro, in base alla legge sull’antiriciclaggio. L’indagine, ha specificato il procuratore generale della Repubblica, Sotir Tsatsarov, si concentra su un’operazione bancaria della compagnia edilizia Gp Group. Proprio su questo scandalo, secondo le indiscrezioni, stava indagando la Marinova al momento della morte.

Durante l’ultima puntata delle trasmissione, andata in onda il 30 settembre, la giornalista aveva intervistato proprio i due colleghi, il bulgaro Dimitar Stoyanov del sito internet Bivol e il romeno Attila Biro di Rise Project Romania, autori dell’inchiesta sull’abuso di fondi dell’Unione europea da parte dell’azienda di costruzioni. Non è ancora chiaro agli investigatori se l’attività giornalistica della Marinova possa in qualche modo essere collegata alla sua uccisione.

Ieri, intanto, decine di studenti di giornalismo e relazioni pubbliche dell’Università Santi Cirillo e Metodio a Veliko Tarnovo, nella Bulgaria centrale, si sono radunati davanti all’edificio dell’ateneo, ribadendo la necessità di garantire la libertà di parola e di stampa. “Non vogliamo punizioni e castighi, basta arginare i crimini ed essere liberi di esprimerci senza paura”, hanno chiesto.