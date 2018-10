Un cittadino romeno con passaporto della Moldova è stato arrestato in Bulgaria per l’uccisione della giornalista Viktoria Marinova, trovata morta a Ruse, domenica 7 ottobre, sulle rive del Danubio. A riferirlo è la radio di Stato che cita fonti del ministero dell’Interno, specificando che non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Secondo il canale televisivo bTV, invece, la persona in manette sarebbe un senzatetto ucraino con cittadinanza romena.

La 3oenne che conduceva il programma Detector sulla televisione locale Tvn, è stata picchiata, violentata e poi soffocata. Non è ancora chiaro se la morte sia in qualche modo legata all’attività lavorativa della reporter, ma secondo le indiscrezioni, la giornalista stava indagando su uno scandalo legato all’affidamento di fondi europei, scoperto dai centri di giornalismo d’inchiesta di Bivol e Rise Moldovia.

L’inchiesta, andata in onda il 10 settembre all’interno del programma tv condotto dalla Marinova, aveva suscitato diverse polemiche, causando l’arresto di due reporter e diverse minacce al direttore della rete televisiva. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso nell’Unione europea in 12 mesi.