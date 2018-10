A Reggio Calabria per inaugurare le nuove carrozze ferroviarie dell’intercity che servirà la linea jonica, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si è soffermato sulla questione del ponte Morandi di Genova e sulle polemiche sorte dal nuovo audio di Rocco Casalino che rispondendo ai giornalisti in quei giorni ha affermato: “Basta. Non mi stressate la vita”. A proposito del portavoce del premier Conte, Toninelli ha dichiarato: “Non commento le parole degli altri, ma soprattutto degli audio rubati sinceramente me ne frego altamente”. Sul ponte Morandi, invece, il ministro delle Infrastrutture ha aggiunto che “nelle prossime ore ci sarà il nome del commissario straordinario che acquisirà i progetti e farà una scelta. Prima della nazionalizzazione eventuale deve concludersi il percorso di decadenza. Noi non abbiamo l’idea di nazionalizzare tutte le autostrade. Valuteremo di volta in volta”