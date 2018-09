“Personalmente non credo molto nel reddito di cittadinanza così come viene proposto, però ma l’espressione colorita del deputato M5s, Massimo Baroni, apre una parentesi ampia e tocca una nota dolente: quella della crisi economica che incide, spesso anche pesantemente, sulla sessualità di coppia e del singolo“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Sesso e decesso”, su Radio Cusano Campus, dalla sessuologa Rosamaria Spina, che spiega: “Se un uomo, o una donna, ha una preoccupazione di natura economica, la sua attenzione sicuramente si sposta dal sesso e dall’attività sessuale su altro. Probabilmente ha ragione il deputato Baroni: con più soldi la coppia può essere sessualmente più vicina, magari con altri problemi, ma non quello economico che incide davvero tanto. L’osservazione dell’onorevole Baroni è corretta e pertinente”