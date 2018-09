Nonostante il disegno di legge sull’Anticorruzione resti ancora bloccato a causa dei dissidi tra M5s e Lega sulle norme per rendere pubblici i finanziamenti a partiti, fondazioni politiche e onlus, Matteo Salvini prova a negare lo scontro in atto: “Un testo condiviso con il M5s? C’è, certo. Voglio soltanto evitare di complicare la vita ad associazioni e onlus”, prova a tagliare corto il vicepremier da Atreju. “Se prevederà di rendere pubblici tutti i contributi? Sì, non c’è alcun problema. Tanto stanno cercando soldi che non ci sono, quindi possono cercare quello che vogliono”, ha continuato Salvini. Tutto mentre lo stesso tesoriere M5s Giulio Centemero risulta indagato per finanziamento illecito al partito in concorso con l’imprenditore romano Luca Parnasi, in merito ai 250 mila euro versati alla fondazione “Più Voci”.