“Ministro, è andato a Rosarno e non ha detto una parola sulla ‘ndrangheta, che sta mangiando lei, me e questo Paese”. L’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha postato un video su Facebook in cui chiede al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di “occuparsi di criminalità organizzata, vera emergenza di questo Paese. Guardi – ha detto Pif – io sono per la legalità, come lei. Oltre ad abbattere le case dei sinti, abbatta anche quelle degli italiani a Licata“.