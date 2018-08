Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che il prolungato terremoto “è stato avvertito in diversi stati” ma che “per ora non ci sono notizie di feriti o morti”.

Nel video, il momento in cui la forte scossa colpisce un supermercato a 20 chilometri da Yaguaraparo, a nord del Paese. Lo US Pacific Tsunami Warning Center afferma che non esiste alcuna minaccia tsunami conseguente al terremoto.