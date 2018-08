È il secondo giorno della nave Ubaldo Diciotti nel porto di Catania e – come preannunciato da Matteo Salvini – la situazione non è cambiata: ancora nessuno sbarco dall’imbarcazione della Guardia Costiera con 177 migranti fino a quando non si troverà un accordo sulla loro ripartizione fra i vari paesi dell’Ue. Nel frattempo nel porto siciliano un presidio della Rete Antirazzista protesta per la situazione “gravissima e assurda”, chiedendo lo sbarco delle “persone ospiti della Diciotti sul territorio italiano” trattate come “carne da macello” da Salvini per avviare “chissà quale trattativa con i governi europei”. Se ieri sera il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha detto che “entro domani” (oggi, ndr) potrebbero esserci “delle soluzioni” ma sempre in attesa che “venga dato all’Italia l’aiuto che merita e che venga fatto nelle prossime ore”, dal Viminale questa mattina fanno sapere che “non sono previste al momento novità sulla vicenda della nave Diciotti”.

L’appello dei magistrati per i minori – Se ieri a chiedere lo sbarco immediato per questioni umanitarie era stata la portavoce dell’Unhcr, Medici Senza Frontiere e Save the Children – a bordo della Diciotti ci sono diversi minorenni e 28 di questi, sarebbero non accompagnati – nelle ultime ore a parlare è stata l’Associazione dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia in un comunicato twittato anche da Intersos. L’AIMMF ricorda che “gli obblighi internazionali assunti dall’Italia richiedono che la condizione dei soggetti vulnerabili” – i minori, i minori non accompagnati, i genitori singoli con figli minori – “debba essere tenuta in particolare considerazione”e per questa ragione “le misure di accoglienza debbono essere adottate senza ritardo”, “tenuto conto delle vicende dolorose e spesso traumatiche che li hanno già segnati”. I minori presenti sulla nave sono già in Italia, per questo non possono essere espulsi – continua il comunicato – e “l’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a dare notizia subito al Tribunale per i minorenni perché possa essere nominato loro un tutore”. Insomma, per legge italiana e per gli obblighi internazionali che l’Italia ha, i minori e i soggetti vulnerabili devono “sbarcare immediatamente perché sia possibile l’apertura di procedimenti giudiziali a loro tutela e l’inserimento in strutture di accoglienza adeguate”. Anche Terre des Hommes esprime “forte preoccupazione per la situazione dei minori ancora forzatamente costretti a bordo”e chiede “che al più presto siano fatti sbarcare con priorità assoluta”. Anche perché la situazione a cui sono costretti “viola la Costituzione Italiana e i principi fondamentali di solidarietà e protezione dei bambini espressi nella convenzione Onu“, dichiara Donatella Vergari, segretario generale della fondazione.

Fonti Viminale: “Non sono previste novità” – E invece il Viminale tiene la barra dritta continuando lapolitica del braccio di ferro con Bruxelles: Nessuna “novità al momento” sulla vicenda della nave Diciotti. L’imbarcazione è arrivata sul molo di Levante alle 23.30 circa del 20 agosto dopo essere stata per circa 5 giorni al largo di Lampedusa in attesa del permesso di attraccare. I profughi, è la linea adottata dal Viminale, non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa di una redistribuzione tra gli stati Ue dei migranti soccorsi. Anche questa mattina sul molo di Levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l’assistenza allo sbarco. Lo stallo, dunque, permane, con il silenzio del ministero della Difesa – da cui dipende direttamente la nave – e tra le proteste dalle opposizioni, gli appelli delle organizzazioni umanitarie e dell’associazione dei magistrati per i minori. Per la nave Diciotti il Viminale ha concesso solo lo “scalo tecnico” per i rifornimenti, e la motonave è sorvegliata dalle forze dell’ordine. Posizione che Salvini ha sottolineato ancora una volta questa mattina via twitter: “Dopo che il Pd e la sinistra hanno lasciato che l’Italia venisse invasa da più di 700mila immigrati quello ‘imbarazzante’ sarei io? Roba da matti… Io non mollo amici, e vado avanti”.

A tal proposito nella giornata di ieri il ministro dell’Interno torna ad attaccare frontalmente un’Europa che “non c’è”. Il riferimento è ai 450 migranti sbarcati lo scorso luglio a Pozzallo e che avrebbero dovuto essere suddivisi in varie nazioni. “Solo la Francia ha mantenuto l’impegno, accogliendone 47 sui 50 promessi (tre cittadini stranieri sono ricoverati in ospedali e in attesa di trasferimento). La Germania aveva accettato di accoglierne 50: ne ha presi zero. Il Portogallo aveva accettato di accoglierne 50: ne ha presi zero. La Spagna aveva accettato di accoglierne 50: ne ha presi zero.L’Irlanda aveva accettato di accoglierne 20: ne ha presi zero. Malta aveva accettato di accoglierne 50: ne ha presi zero. Sostanzialmente, tutti cercano di guadagnare tempo. Imponendo all’Italia i costi per i trasferimenti (500 euro a persona)”, la ricostruzione del leader della Lega. Per tutti questi motivi, quindi, “prima di chiedere lo sbarco dalla Diciotti, forse sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei”. Una posizione condivisa dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ha dato il benestare all’ingresso nel porto di Catania. “Malta doveva intervenire a salvare questi naufraghi, non lo ha fatto ed allora ci abbiamo pensato noi salvando vite umane anche se eravamo in mare maltese ma non possiamo gestire i flussi solamente noi”, dichiara. Anche per il numero uno Mit comunque il no allo sbarco resta un atto legittimo. “Concordo con Salvini nell’aspettare segnali dall’Ue ed in particolare da chi si vanta di essere europeista”. Decisione non condivisa dal Pd che, tramite il suoi presidente Matteo Orfini, stigmatizza il comportamento del governo. “Sul caso della Diciotti “non sono previste al momento novità” fanno sapere fonti del Viminale? Ovvero Salvini e Toninelli non hanno “al momento” ancora compreso che il rispetto dei diritti umani in Italia vale anche per i migranti.#ApriteiPorti“, così su Twitter il presidente del Pd.

Sciopero della fame dei Radicali – I Radicali di +Europa si sono organizzati per un’azione nonviolenta per protestare contro lo stallo del caso Diciotti e con l’obiettivo di chiedere a Sergio Mattarella, capo delle forze armate, di intervenire immediatamente per porre fine alle violazioni in atto. Dalla mezzanotte scorsa, martedì 21 agosto, vari esponenti del partito guidato da Emma Bonino, sono in sciopero totale della fame ad oltranza per protestare contro la gestione della situazione della nave Diciotti. Una protesta che durerà “fino al ripristino della legalità, del diritto internazionale e dei diritti umani per i migranti e i militari ‘sequestrati’ dal Governo italiano”.Ieri a parlare era stato lo scrtittore Roberto Saviano: “Gli esseri umani valgono più dei like di Salvini”, le sue parole. Carica a testa bassa il giornalista: “Il governo tiene in ostaggio 177 esseri umani”. La Diciotti, che da”giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo di stato“, ha twittato. Arriva questa mattina la risposta del ministro degli Interni, sempre via Twitter: “Finisce l’estate e tornano le fesserie di Saviano! Vi era mancato? A me no”. Un duro scambio di accuse che agita le acque intorno alla nave dove i migranti, loro malgrado, restano bloccati come in mezzo ad una tempesta di parole e polemiche.

La procura di Agrigento indaga sull’illecito trattenimento di extracomunitari – Intanto, la Procura di Agrigento che indaga per individuare gli scafisti che hanno condotto l’imbarcazione soccorsa la nave, ha aperto anche un secondo fascicolo di inchiesta sull‘illecito trattenimento degli extracomunitari che ancora non sono stati fatti scendere a terra. Sulla vicenda della nave della Guardia Costiera sta facendo accertamenti anche la procura di Catania che ha aperto un fascicolo di atti relativi finalizzato a comprendere se ci siano ipotesi di reato. Il caso, di per sé già complesso, pone intricate questioni di competenza tra le varie Procure interessate dagli spostamenti della Diciotti di questi giorni. La nave, infatti, prima di arrivare a Catania ha sostato per giorni alla rada a Lampedusa – da qui l’interesse dei pm di Agrigento coordinati da Luigi Patronaggio – per far sbarcare 13 migranti in cattive condizioni di salute.