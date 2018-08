Dopo cinque giorni in rada al largo di Lampedusa, l'imbarcazione della Guardia costiera italiana alle 23 di ieri sera ha attraccato in Sicilia. Secondo Save the Children, a bordo ci sono diversi minorenni e 28 di questi sono non accompagnati. Unhcr: "Persone che hanno subito torture, hanno bisogno urgente di ricevere assistenza"

La nave Diciotti della Guardia costiera italiana è a Catania con 177 migranti a bordo, ma per il momento non ha ricevuto l’autorizzazione allo sbarco. Dopo essere stata cinque giorni al largo di Lampedusa in attesa di ricevere l’indicazione di un porto sicuro dove attraccare, ieri sera intorno alle 23.30 è arrivata nel porto orientale della Sicilia. Fonti dell’Unione europea hanno fatto sapere di essere in contatto con l’Italia per trovare una soluzione: “Gli sforzi sono in corso per riuscire a ridistribuire i migranti nei vari paesi”, ha detto il portavoce della Commissione europea Alexander Wintersterin. Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito il suo no all’accoglienza: “Prima di chiedere lo sbarco”, ha detto, “forse sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei”. Quindi, secondo il Viminale, “non rispetta i patti”. Il caso citato dal leghista è quello dei 450 immigrati sbarcati a luglio a Pozzallo di cui, secondo Salvini, “solo la Francia ha mantenuto l’impegno, accogliendone 47 sui 50 promessi”. Mentre, gli altri Paesi – Germania, Portogallo, Spagna, Irlanda e Malta – “ne hanno accolti zero”. Il ministro ha invitato poi l’Europa a indagare su La Valletta che, secondo i racconti dei migranti, li accompagna verso l’Italia e poi “li abbandona in condizioni di pericolo”. Silenzio invece dal ministero della Difesa, da cui dipende direttamente la nave Diciotti. Proteste dalle opposizioni. L’ex premier Paolo Gentiloni: “Di barche di migranti costrette a vagare in mare senza approdo ne abbiamo viste tante, dal sud-est asiatico all’Australia. Ma è la prima mondiale di una nave della Guardia Costiera bandita dai porti del proprio Paese”.

Secondo Save the Children, a bordo della Diciotti ci sono diversi minorenni e 28 di questi, sarebbero non accompagnati. Sul molo di levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l’assistenza. Per tutta la notte al porto è stato organizzato un servizio di vigilanza. Si segue, dunque, la linea dettata dal Viminale nella giornata di ieri e ribadita oggi da più fonti: nessun profugo lascerà il pattugliatore della Guardia Costiera senza una ripartizione tra i Paesi del’Unione europea dei migranti soccorsi. Dall’altro lato Bruxelles ha fatto sapere che sta cercando una soluzione e i contatti sia con l’Italia, sia con gli altri stati membri “sono ancora in corso”.

Un braccio di ferro dal doppio fronte, uno con Bruxelles e uno con La Valletta, che è iniziato quando, la notte tra il 15 e il 16 agosto, la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha soccorso un barcone con 190 persone a bordo (di cui 13 evacuati per soccorso medico). Immediata la richiesta da parte del Viminale di farli accogliere da Malta, richiesta rimandata al mittente. La nave, in assenza dell’assegnazione di un porto è rimasta per 5 giorni davanti alle coste di Lampedusa, con frizioni anche tra Viminale e Marina. Poi, dopo giorni di stallo e numerosi appelli anche al capo dello Stato Sergio Mattarella, nel pomeriggio di ieri la situazione si è in parte sbloccata. In un tweet il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato il via libera allo sbarco nel porto di Catania. Iniziativa stoppata dal ministero degli Interni che a stretto giro ha fatto sapere che non avrebbe autorizzato nessun attracco senza risposte dall’Ue sulla redistribuzione dei 177, salvo poi ammorbidire la posizione: la nave può attraccare “ma i migranti a bordo non scenderanno fino a quando non ci sarà dall’Europa una risposta sulla ripartizione degli immigrati tra vari paesi”.

Dopo l’appello del sindaco di Lampedusa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del Garante delle persone private di libertà Mauro Palma, oggi è intervenuta la portavoce dell’Unhcr Carlotta Sami. In un tweet ha spiegato che “le persone a bordo” della nave “hanno subito abusi, torture, sono vittime di tratta e traffico di esseri umani. Hanno bisogno urgente di ricevere assistenza e diritto a chiedere asilo. Un diritto fondamentale, non un crimine”. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche del salvataggio. Nel fascicolo anche le testimonianze dei migranti tratti in salvo per motivi di salute, acquisite dalla polizia giudiziaria. Secondo il loro racconto il primo soccorso è arrivato da un’imbarcazione con a bordo maltesi, che hanno prima “scortato” il natante verso Lampedusa, quindi, dopo circa 24 ore dall’intervento, hanno invertito la rotta abbandonando i migranti, poi recuperati dalla nave della Guardia costiera italiana.