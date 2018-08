Il ministro dell'Interno ha fatto sapere che, in caso l'imbarcazione dovesse attraccare in Italia, salterà l'intesa sull'accoglienza di 20 persone che erano a bordo dell'Aquarius

La Guardia costiera italiana ha soccorso un barcone con 170 persone a bordo e il Viminale chiede siano accolte da Malta. Dopo che nelle scorse ore era stato trovato un accordo sulla gestione della nave Aquarius con 141 migranti a bordo (di cui l’Italia ha accettato di accoglierne 20), ora il ministro dell’Interno riapre un nuovo fronte e ancora una volta con i vicini maltesi.

“In Europa non cambiano mai”, ha scritto Matteo Salvini su Facebook. “È mio dovere informarvi che un barcone con 170 immigrati a bordo, ora in acque maltesi e in difficoltà, viene bellamente ignorato, anzi viene accompagnato verso le acque italiane, dalle autorità maltesi. Se questa è l’Europa non è la mia Europa. L’Italia ha già accolto, e speso, abbastanza. Sia chiaro a tutti, a Bruxelles e dintorni. Punto”.

Fonti del Viminale hanno fatto sapere all’agenzia Ansa che, a fronte della disponibilità del governo di accogliere non più di venti immigrati che erano a bordo della Aquarius, se i 170 saranno dirottati in Italia Roma rimetterà in discussione la possibilità di partecipare alla redistribuzione delle persone che erano a bordo dell’Aquarius, così come annunciato da Malta nelle ultime ore”.