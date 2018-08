Dopo le parole di Roberto Fico sullo stallo Rai e il nodo Foa, con l’invito per “un nuovo voto, perché serve un presidente a tutti gli effetti”, è ora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cercare una mediazione: “Quella di Marcello Foa la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Una persona assolutamente adeguata per la presidenza della Rai“. Eppure, dopo la bocciatura della Vigilanza, resta lo stallo: “Non c’è stato il consenso politico per giungere al risultato prefigurato, valuteremo nel rispetto delle competenze del governo e della Vigilanza”. E ancora: “Come se ne esce? Non ho una formula da suggerire, cercheremo di non fare forzature, auspichiamo che le forze politiche si parlino fra di loro nel rispetto delle prerogative”, ha concluso.