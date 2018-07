Sono 43 le persone controllate durante il blitz organizzato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Milano e dalla polizia locale all’interno del boschetto di Rogoredo, ormai famosissima piazza di spaccio milanese. Due italiani di 38 e 47 anni sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via dal territorio comunale, mentre un 25enne marocchino e un 36enne georgiano per inosservanza delle disposizioni concernenti gli stranieri.