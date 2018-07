Dopo i vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier.

Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i vitalizi ai consiglieri regionali e poi chiedo al Senato di prendere esempio dalla Camera. Non c’è voluto nemmeno un voto in aula, è bastato il voto di una ventina persone nell’ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Roberto Fico che abbraccio”.