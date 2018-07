“Ho detto a tutti gli assessori regionali che ci vedremo ogni 10-15 giorni per lavorare al potenziamento dei centri per l’impiego. Noi come governo ci metteremo più soldi, ma prima di tutto loro ci devono dire, Regione per Regione, cosa non sta funzionando, perché non voglio sprecare soldi”. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali al Lavoro.