I fondi di caffè diventano “funghi prelibati”, “il torsolo sputato” si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po’ paradossali della nuova canzone di Elio e le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista del leggendario gruppo di Elio e le Storie Tese che – in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. “Abbiamo pensato che la nostra ultima canzone poteva essere la prima canzone compostabile della storia della musica leggera italiana – raccontano i membri del gruppo – Abbiamo quindi composto la Canzone Circolare che, a differenza di ‘La musica che gira intorno’ di Ivano Fossati, è un brano compostabile al 100%, nel senso che tutti i musicisti all’ascolto sono cordialmente invitati a prenderne un pezzo e crearne una nuova”. Tutti gli artisti dunque, noti e meno noti, professionisti e dilettanti, possono riprendere le ultime note del brano e crearne uno nuovo con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’economia circolare.