Secondo i carabinieri di Nola l'episodio è avvenuto a gennaio 2018. L'uomo, che non ha legami di parentela con la piccola vittima, è stato arrestato per atti di violenza sessuale aggravata

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine.

L’ipotesi è che la violenza si sia verificata una sola volta e risalga al gennaio 2018. I carabinieri riferiscono inoltre che gli indizi a carico del 24enne sono molteplici. Per questo l’uomo, disoccupato e senza legami di parentela con la piccola vittima, stato arrestato per atti di violenza sessuale aggravata.