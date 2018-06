Una cinquantina di No Tav si sono radunati stamattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione. Fra i manifestanti c’era anche il leader storico del movimento, Alberto Perino. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha trovato la strada sbarrata da un cordone di carabinieri e ne è nata una vivace discussione. Hanno disertato l’incontro i parlamentari di Lega e Movimento 5 Stelle.