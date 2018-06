“Mi gira la testa, continuo a vomitare, è difficile”, dice uno dei 229 migranti rimasti a bordo dell’Aquarius (gli altri sono stati trasferiti su due imbarcazioni delle forze dell’ordine italiane). La nave, su cui opera la ong Sos Méditerranée, ha lasciato la sua posizione martedì sera ed è partita alla volta di Valencia, dopo il via libera del neo premier spagnolo Pedro Sanchez. Ma negli ultimi due giorni, riferiscono i volontari, le condizioni del mare sono peggiorate: “Onde alte 4 metri e vento a 35 nodi fino a giovedì”, si legge in un tweet della ong. “Molte persone sulla Aquarius hanno mal di mare e vengono assistite. È un nuovo calvario per i 630 naufraghi dopo la Libia, l’angoscia a bordo di barconi e 4 giorni trascorsi sul ponte di una nave”. Una situazione che ha costretto la Guardia costiera italiana, che guida l’Aquarius con l’imbarcazione Dattilo, a cambiare rotta.

Attualmente la nave si trova ad alcune decine di miglia dalla Costa Rei, punta sudorientale della Sardegna. La rotta iniziale prevedeva il passaggio a sud dell’isola, ma considerato il peggioramento del meteo “Aquarius proseguirà lungo la costa orientale della Sardegna”, fa sapere Sos Méditerranée su Twitter. L’obiettivo è tagliare le Bocche di Bonifacio (tra l’isola italiana e la Corsica) per raggiungere la Spagna e “ripararsi dal maltempo altrimenti insopportabile per le persone a bordo, esauste, in stato di choc e con il mal di mare”.

Nella notte, infatti, confermano i volontari, gli uomini che si trovavano ancora sul ponte esterno della nave sono stati trasferiti all’interno grazie a dei corrimano e hanno ricevuto le cure necessarie. Le difficili condizioni del mare nelle ultime ore sono confermate anche da video condiviso da una giornalista di Euronews a bordo dell’Aquarius.

#LIVE from #Aquarius: weather becoming significantly worse. Last night people had to be moved inside and pretty much everyone got seasick. And they will have to endure this for two more days! ETA in Valencia: Saturday -marking one week at sea for the 630 rescued (updated figures) pic.twitter.com/iqox6oFZSA

— Anelise Borges (@AnneliseBorges) 14 giugno 2018