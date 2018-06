Le offerte arrivate in Lega per l’acquisizione dei diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa quindi alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si tiene nello studio dell’avvocato Alberto Toffoletto, ma nella sede stessa della Lega di A, in via Rosellini. Le trattative sono gestite dal presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, assieme ai presidenti di alcuni club. Nessuna offerta è stata presentata da Mediapro, Tim e Italia Way, gli altri operatori che hanno partecipato alle trattative private prima della stesura del bando.

I pacchetti a disposizione sono tre: uno con tre partite a giornata (sabato alle 18, domenica alle 15 e 20.30), uno con quattro match (sabato alle 15, domenica alle 15 e 18, e il ‘monday night’), e uno con le altre tre gare (sabato alle 20.30, domenica alle 12.30 e 15). Questo era stato deciso dall’assemblea dei presidenti di Lega di Serie A dopo la rottura con Mediapro, che aveva acquistato i diritti per poi rivenderli ma non ha verso le garanzie richieste dalle società.

Nessun operatore potrà quindi acquistare l’intero campionato di Serie A. La necessità di avere due abbonamenti per poter vedere tutte le partite appare però remota, perché chi acquisterà i diritti potrà poi stringere accordi commerciali con altre emittenti, previsti dal bando.