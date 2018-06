Quaranticinque nomine: sei viceministri e trentanove sottosegretari. Il Consiglio dei ministri impiega mezz’ora per completare il conferimento degli incarichi che completano l’organico dell’esecutivo sostenuto dalla Lega e del M5s. “I viceministri sono sei i sottosegretari sono trentanove. La squadra giurerà a palazzo Chigi domani alle 13″, ha detto il ministro per il Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine della riunione a Palazzo Chigi cominciata alle 20 e 40 e conclusa alle 21 e 10.

Secondo l’esponente del Movimento 5 stelle nell’esecutivo sono entrate “persone competenti e di capacità: questo è il governo del cambiamento. Ora auspichiamo che anche le commissioni partano celermente. Il Parlamento inizi a legiferare anche se l’importante non è la quantità delle leggi che produrrà ma la qualità”.

Dopo una giornata di indiscrezioni, è quindi arrivato il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi ad ufficializzare le deleghe. Laura Castelli del Movimento 5 stelle e Massimo Garavaglia della Lega sono stati nominati viceministri all’Economia. Sottosegretari al Mef saranno invece Massimo Bitonci del Carroccio e Alessio Villarosa del M5s.

Il ministero dell’Interno non avrà un viceministro ma 4 sottosegretari: a ricoprire questa carica, saranno Nicola Molteni e Stefano Candiani della Lega mentre per il M5S sono stati nominati Luigi Gaetti e Carlo Sibilia. I parlamentari M5s, Davide Crippa e Andrea Cioffi, e l’economista vicino alla Lega, Michele Geraci, invece, entrano nel governo al Ministero dello Sviluppo Economico. Non si specifica al momento se i tre siano stati nominati viceministri o sottosegretari. Al ministero del Lavoro andranno il deputato M5S Claudio Cominardi e il parlamentare della Lega Claudio Durigon.

L’economista e parlamentare della Lega Armando Siri, l’ex deputato M5S Michele Dell’Orco – non eletto alle elezioni del 4 marzo – e l’ex assessore regionale ligure Edoardo Rixi entrano nel governo finendo nel team di viceministri e sottosegretari del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per il ministero dell’Istruzione, università e ricerca sono stati scelti come sottosegretari Lorenzo Fioramonti e Salvatore Giuliano, preside dell’Itis Majorana di Brindisi, già inserito da Luigi Di Maio nella sua squadra di ministri presentata durante la campagna elettorale. L’altra ministra in pectore dei pentasteallati, Emanuela Del Re, il deputato M5S Manlio Di Stefano, il senatore e presidente del gruppo Movimento associativo itliano all’Estero, Ricardo Antonio Merlo, e il deputato della Lega Guglielmo Picchi entrano nella squadra di viceministri e sottosegretari al Ministero degli Esteri.

Alla presidenza del Consiglio dei ministri sono stati nominati sottosegretari Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo e Simone Valente (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta), Mattia Fantinati (Pubblica amministrazione), Stefano Buffagni (in pole nei giorni scorsi per il Mef e per il Mise, sembrava essere stato escluso nel pomeriggio dall’esecutivo ma è andato agli Affari regionali e autonomie), Giuseppina Castiello (Sud), Vincenzo Zoccano (Famiglia e disabilità), Luciano Barra Caracciolo (Affari europei), Vincenzo Spadafora (Pari opportunità e giovani), Vito Crimi (Editoria). Quest’ultimo presentò nel 2013 in Senato un disegno di legge dal titolo “Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all’editoria”. L’abrogazione dei fondi pubblici all’editoria era tra le proposte di Beppe Grillo già del secondo V-day, nel 2008.

La Lega dovrebbe invece avere la presidenza del Cipe, affidata al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Il premier Giuseppe Conte terrà invece per sé la delega ai Servizi. Un’altra delega importante, quella alle Telecomunicazioni, che fa capo al ministero dello Sviluppo, dovrebbe essere mantenuta dallo stesso ministro, cioè Luigi Di Maio, e non da un sottosegretario, come nelle passate legislature. La delega all’editoria è anche destinata al M5S con Vito Crimi che brucia sul filo di lana Primo Di Nicola.

Domani verranno eletti dalla Camera anche un questore e un vicepresidente, dopo che Fraccaro e Lorenzo Fontana sono stati nominati ministri. Al posto del primo andrà Federico D’Incà del M5s mentre per la seconda casella in pole position c’è Raffaele Volpi della Lega anche se il Carroccio ha accarezzato l’idea di offrirla a Fabio Rampelli, capogruppo di Fdi, per rafforzare la vicinanza del partito di Giorgia Meloni al governo, pur non stando nella maggioranza. Fratelli d’Italia punta però a una delle due Commissioni di garanzia che spettano all’opposizione, Copasir e Vigilanza Rai, specie la seconda, che è nel mirino pure di Fi.

IL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI

Presidenza del Consiglio dei ministri

on. Guido Guidesi, sen. dott. Vincenzo Santangelo, on. Simone Valente (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta);

on. dott. Mattia Fantinati (Pubblica amministrazione);

on. Stefano Buffagni (Affari regionali e autonomie);

on. dott.ssa Giuseppina Castiello (Sud);

sig. Vincenzo Zoccano (Famiglia e disabilità);

pres. Luciano Barra Caracciolo (Affari europei);

sen. Vito Claudio Crimi (Editoria);

on. Vincenzo Spadafora (Pari opportunità e giovani);

Affari esteri e cooperazione internazionale

on. dott. Emanuela Claudia Del Re

on. dott. Manlio Di Stefano

sen. dott. Ricardo Antonio Merlo

on. dott. Guglielmo Picchi

Interno

sen. Stefano Candiani

dott. Luigi Gaetti

on. dott. Nicola Molteni

on. dott. Carlo Sibilia

Giustizia

on. dott. Vittorio Ferraresi

on. avv.Jacopo Morrone

Difesa

on. dott Angelo Tofalo

on. Raffaele Volpi

Economia e finanze

on. dott Massimo Bitonci

on. dott.ssa Laura Castelli

on dott. Massimo Garavaglia

on. dott Alessio Mattia Villarosa

Sviluppo Economico

sen. dott Andrea Cioffi

on. Davide Crippa

on. dott Dario Galli

prof. Michele Geraci

Politiche Agricole alimentari e forestali

on. dott. Franco Manzato

dott.ssa Alessandra Pesce

Ambiente, tutela del territorio e del mare

on. Vannia Gava

on. Salvatore Micillo

Infrastrutture e Trasporti

sig. Michele Dell’Orco

on. dott. Edoardo Rixi

sen. Armando Siri

Lavoro e le politiche sociali

on. Claudio Cominardi

on. Claudio Durigon

Istruzione, Università e Ricerca

prof. on. Lorenzo Fioramonti

prof. Salvatore Giuliano

Beni e attività Culturali e il turismo

sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni

on. dott. Gianluca Vacca

Salute

prof. Armando Bartolazzi

on. dott .Maurizio Fugatti