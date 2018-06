La procura ha chiesto la condanna per Mariolina Moioli, ex assessore alla Famiglia del Comune di Milano all’epoca della Giunta Moratti. Inovati 7 anni per Patrizio Mercadante, l’allora dirigente del settore tra gli otto imputati nel processo

“Questa indagine è la presentazione di un banchetto a cui hanno partecipato” pubblici ufficiali “che tutto hanno divorato” pensando che “si può trangugiare tutto, che tutto si possa fare e che si possa usare come si vuole il denaro pubblico”. Lo ha detto durante la requisitoria il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano che ha chiesto 6 anni di carcere per Mariolina Moioli, ex assessore alla Famiglia del Comune di Milano all’epoca della Giunta Moratti e 7 anni per Patrizio Mercadante, l’allora dirigente del settore tra gli otto imputati nel processo con al centro presunti illeciti nell’utilizzo dei fondi destinati alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza o per ristrutturare centri di ricreazione e appartamenti per gli anziani.

I fondi, per l’accusa, sarebbero stai utilizzati, attraverso “progetti inesistenti”, con “gare truccate o senza gare” per “finalità private”: “per la campagna elettorale” dell’ex assessore e della Moratti, per la “cerchia” e cioè come “aiuto per gli amici” e per la Compagnia delle opere, il cui ex direttore dell’orchestra sinfonica, Diego Montrone, si è visto chiedere 2 anni e mezzo.

L’inchiesta era stata chiusa nel febbraio del 2014. Secondo l’accusa sui finanziamenti per ristrutturare centri di ricreazione e appartamenti per gli anziani e su cui sarebbe stata fatta una ‘cresta’ di oltre 331 mila euro. Una truffa da circa un milione e mezzo di euro tra il 2010 e il 2012 l’ipotedi della Procura come era emerso dall’avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Siciliano.

Nell’ambito di questo procedimento nel luglio del 2015 l’ex commissario straordinario della Fondazione Adolfo Pini, Antonio Picheca, aveva patteggiato la pena di un anno e 8 mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Il gup di Milano Alessandro Santangelo aveva ha accolto anche la richiesta di patteggiamento di Giulia Pezzoli (un anno e 10 mesi), all’epoca collaboratrice della Moioli, e dell’imprenditore Ivan Aureliano Montini (due mesi di reclusione in continuazione con un precedente patteggiamento per truffa a un anno con la condizionale).