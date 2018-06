Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si dice pronto a collaborare con il governo perché non aumenti l’Iva. “Bisogna abbassare le tasse non ai singoli ricchi ma alle imprese, è questa la strada che abbiamo indicato con chiarezza, e abbiamo bisogno di mettere più soldi in tasca agli italiani, che quello che abbiamo fatto con gli 80 euro”, dice Delrio arrivando all’assemblea di Confcommercio. “Sono le misure di cui ha bisogno anche il commercio, che ha bisogno che i consumi siano incrementati. Collaboreremo da subito affinché non aumenti l’Iva”.​