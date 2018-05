“Astensione per far partire governo Cottarelli e poi tornare al voto? Cottarelli non è una soluzione, per M5s governo politico o voto“. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede respinge l’ipotesi di lasciare partire l’esecutivo tecnico, pur senza dare un voto positivo di fiducia, dopo le parole con cui la Lega spiegava di “non voler ostacolare soluzioni d’emergenza”.

“Non vedo alcuna ragione per dover legittimare un governo che non ha alcun consenso, né popolare né delle Camere”, ha aggiunto Manlio Di Stefano.

Resta però il nodo Savona, nel caso si riaprisse la trattativa per un governo politico gialloverde, uno scenario al momento comunque allontanato dalla Lega: “Con Savona o meno? Non posso anticipare questi dettagli”, ha tagliato corto Bonafede. Tutto mentre, dalla Lega, Roberto Calderoli preferisce ironizzare sul voto a Cottarelli: “Come voteremo? Non vedo nessun governo”.