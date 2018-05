Beppe Grillo, tornato da New York fa tappa a Roma e all’Hotel Forum dopo di lui, in serata arrivano Davide Casaleggio e Luigi Di Maio per una cena che assume i contorni di un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Nel mentre, esce sia la nota, sia il video con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rivela i dettagli dell’incontro avuto nel pomeriggio a Montecitorio con il capo politico penstatellato.

Di Maio che durante il summit con Grillo e Casalrggio si è intrattenuto in una lunga e concitata telefonata sulla terrazza dell’Hotel Forum, all’uscita ha dichiarato: “Avrò modo di chiarire con lei”. E su Berlusconi che auspica “Speriamo che Di Maio e Salvini non vadano avanti perché mettono la patrimoniale” Di Maio sale sulla sua auto, lasciandosi scappare solo un sorriso.