“Le pensiline a Roma fanno ombra dietro e non sotto, complimenti a Gualtieri”: il post del consigliere leghista scatena i social

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Un attacco al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non per la grandezza delle pensiline, né per (ad esempio) il numero di posti a sedere o, più in generale per l’efficienza dei mezzi pubblici, ma per la ben poco controllabile posizione dell’ombra. Un consigliere capitolino, il leghista Fabrizio Santori, è diventato protagonista di un esilarante scambio social dopo che con un tweet pubblicato sabato 27 giugno ha criticato le pensiline del sindaco dem perché “fanno ombra non sotto ma dietro“.

“Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri”, ha attaccato Santori. Peccato che a decidere dove una tettoia (piccola o grande che sia, bucata o meno che sia) fa ombra non sia l’uomo ma, bensì, la posizione del sole in quell’esatto momento.

Le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sotto ma DIETRO sono a Roma ???? un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri pic.twitter.com/8Q5oXd9tdb — Fabrizio Santori (@FabrizioSantori) June 27, 2026

Il post, come prevedibile, ha suscitato l’ilarità dei commentatori. “Mi pare che la rotazione terrestre venga spiegata in quinta elementare. Provi a frequentarla prima di postare di nuovo”, commenta un utente. Mentre un altro semplifica la spiegazione: “Se mai hai piantato un ombrellone nella sabbia anche tu avrai notato che l’ombra si sposta nel corso della giornata per colpa di quello stronzo del sole che non rimane nella stessa posizione”. E, ancora, c’è chi ironizza: “Quindi lei consigliere cosa propone? Una pensilina ad inseguimento solare? Una strada girevole che consente di avere la pensilina sempre in ombra? Uno scudo solare su Roma tipo Guerre Stellari? E vi votano pure, questo preoccupa più delle boiate”.

In tutto oltre 600 commenti, soprattutto ironici, che invitano il consigliere a documentarsi. Inutile però perché Santori insiste pubblicando la foto di una pensilina di Londra con due tettoie. Ma anche qui c’è chi fa notare: “Ha messo l’immagine di una pensilina a Londra per far vedere che ha la copertura su tutti e due i lati. Peccato che è una pensilina doppia dove passano bus su tutti e due i lati”.

Il leghista non contento, oggi rincara ancora la dose ripubblicando la foto londinese.”Le pensiline devono proteggere dal sole e dalla pioggia, se non lo fanno vanno riprogettate come avviene in tante città europee”, rimarca. E specifica: “Il problema non è il Sole. Il problema è una copertura piccola e traforata che non protegge i cittadini”. Peccato che, insistono gli utenti nei commenti, nel primo post parlasse solo di ombra e non di tipo di copertura. Così c’è chi, magnanimamente, suggerisce: “Non le conviene cancellare il post?”.