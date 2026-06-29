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Ultimo aggiornamento: 15:17

Wimbledon, il primo set di Sinner è un disastro. Kecmanovic vince 6-4 | La diretta

di Domenico Cannizzaro
Il numero uno al mondo non ha più vinto un punto dal 4-4 e 40-0 e servizio nel primo parziale. Bravo l'avversario a sfruttare il momento negativo
Wimbledon, il primo set di Sinner è un disastro. Kecmanovic vince 6-4 | La diretta
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Kecmanovic vince il primo set

Finale di primo set disastroso per Jannik Sinner, che dal 4-4 e 40-0 non ha più vinto un punto. Kecmanovic tiene la battuta a zero e vince il primo set per 6-4 dopo 35 minuti. Nervoso, contratto e poco sicuro: a Sinner serve un cambio di passo.

Momenti chiave

  • Kecmanovic vince il primo set
  • 1° set, Sinner-Kecmanovic 4-5: break del serbo
  • Comincia la partita
  • Sinner-Kecmanovic, si comincia alle 14:30
    • 15:13

      Kecmanovic vince il primo set

      Finale di primo set disastroso per Jannik Sinner, che dal 4-4 e 40-0 non ha più vinto un punto. Kecmanovic tiene la battuta a zero e vince il primo set per 6-4 dopo 35 minuti. Nervoso, contratto e poco sicuro: a Sinner serve un cambio di passo.

    • 15:11

      1° set, Sinner-Kecmanovic 4-5: break del serbo

      Game disastroso di Jannik Sinner, che da 40-0 (e due ace) subisce il break con 5 punti consecutivi subiti, tra cui due doppi falli consecutivi. Kecmanovic servirà per il set.

    • 15:05

      1° set, Sinner-Kecmanovic 4-4

      Altri due errori con il diritto per Sinner in questo game: Kecmanovic tiene la battuta a 30 grazie anche a due ottime prime in apertura di game. Sinner deve ancora trovare le misure.

    • 15:01

      1° set, Sinner-Kecmanovic 4-3

      Sinner inizia male il game con un altro errore, poi sul 15-15 piazza un ace di seconda e un altro con una gran prima. Poi chiude ancora con il servizio vincente.

    • 14:59

      1° set, Sinner-Kecmanovic 3-3

      Game giocato male da Sinner, che ha avuto l’opportunità di far partire lo scambio in più occasioni, ma ha commesso qualche errore di troppo. Altro gioco tenuto a zero, questa volta da Kecmanovic. L’azzurro sembra contratto in questa prima fase

    • 14:55

      1° set, Sinner-Kecmanovic 3-2

      Primo game a zero per Sinner, che serve benissimo e inizia adesso anche a colpire con maggior profondità.

    • 14:53

      1° set, Sinner-Kecmanovic 2-2

      Altro buon game per Kecmanovic, che tiene la battuta a 30. Il serbocontinua a servire bene e scambiare con grande qualità.

    • 14:50

      1° set, Sinner-Kecmanovic 2-1

      Primo momento di difficoltà per Jannik Sinner, che alla fine annulla due palle break e sale 2-1. Kecmanovic va 0-30, Sinner piazza un ace e poi sbaglia un diritto lungolinea agevole. Dal 15-40 l’azzurro piazza prima un altro ace, poi un diagonale di diritto delicatissimo e ai vantaggi chiude con un’altra ottima prima palla e con uno smash sbagliato dall’avversario.

    • 14:44

      1° set, Sinner-Kecmanovic 1-1

      Ottimo inizio anche per Kecmanovic, che dopo esser andato sotto 0-15 per una gran risposta di Sinner, reagisce e piazza prima una prima vincente, poi vince uno scambio durissimo e poi costringe Sinner a un errore sul 40-15.